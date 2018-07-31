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Oğuz: “Hükümetin yaptığı, zamma kılıf ve şov”

Oğuz: “Hükümetin yaptığı, zamma kılıf ve şov”

31 Temmuz 2018 Salı 15:16
Oğuz: “Hükümetin yaptığı, zamma kılıf ve şov”

“KEŞKE 23 NİSAN’DA ÇOCUKLARA VERİLEN KOLTUKLAR ONLARDA KALSAYDI”
 

“MİLLETVEKİLLERİ GÜNAH KEÇİSİ OLDU, HALKI TEMSİLİYET ADINA ZAFİYETE UĞRADI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, hayat pahalılığı ödeneği konusunda dünkü açıklamasının şov niteliğinde olduğunu ve akaryakıt zammına kılıf uydurarak gündem değiştirmeye çalıştığını savundu.
UBP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan Oğuz, “’Ben yaparım olur’ mantalitesiyle yapılan bu hareketi halkımız takdir edecek, milletvekili olarak ben durup da tartışacak değilim ama doğrusu hayat pahalılığının herkese eşit şekilde paylaşılmasıdır” dedi.
“KEŞKE…”
Denktaş’ın bu açıklamasıyla zammı geri plana itmeyi başardığını öne süren Dursun Oğuz, “Kesilen paranın 1453 kişiye paylaşımını konuşmak yerine keşke, elektriğin şu kadar ucuzladığını, akaryakıt fiyatlarına zam yapılması yerine 2 kuruş daha ucuzlatılmasını, yani halkın lehine bir şeyler olduğunu konuşsaydık… Bugüne kadar halkın lehine açıklanmış hiçbir şey göremedik, tam bir popülizm ve şov yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Oğuz, “Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, sosyal medyada halkın duygularıyla oynayarak ajitasyon yaparak bir yere varamayacağını” savunarak, Özersay’ı halkın refahının artması için ne yaptığını açıklamaya çağırdı.
“KEŞKE 23 NİSAN’DA ÇOCUKLARA VERİLEN KOLTUKLAR ONLARDA KALSAYDI”
Oğuz, hükümetin 23 Nisan’da koltukları çocuklara bıraktığını hatırlatarak şöyle devam etti:
“Keşke o çocuklar koltuklarda devam etselerdi, emin olun bugünden daha kötü bir durumda olmazdık, karşımızda koltuğa odaklı bu işi nasıl daha uzun sürdürebiliriz, nasıl bu koltuklarda daha uzun süre kalabiliriz hesabı yapan bir hükümet var, her basın toplantılarında da biz uyumluyuz, hükümet uyumlu diye açıklamalar yapıyorlar, bunu acaba neden yapıyorlar diye kendimize sorarsak bu hükümetin kendi içinde bile çatlaklar olduğunu anlayabiliriz. Ülke ileriye doğru değil geriye doğru gidiyor, önümüzdeki günlerde çatlak daha da büyüyecek.”
UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, gerek HP Milletvekili Hasan Topal’ın Meclis Başkanlığı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da kumarhaneler konusunda açıklamalarına karşı Özersay’ın takındığı tutumun; gerekse Özersay’ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına karşı CTP milletvekillerinin açıklamalarına işaret ederek, hükümetin nasıl bir uyumdan bahsettiğini sordu.
“MİLLETVEKİLLERİ GÜNAH KEÇİSİ OLDU”
UBP Genel Sekreteri Oğuz, milletvekillerinin ülkede günah keçisi olarak gösterildiğini ve ülkede artık milletvekilliğinin halkı temsiliyet adına zafiyete uğradığını savunarak, “Belki de artık başkanlık sistemini düşünmenin zamanı gelmiştir. Bu şekilde keyfi uygulamalarla maalesef devlet kurumlarını ayaklar altına aldık” dedi.
“HÜKÜMET SAMİMİ DEĞİL”
Dursun Oğuz, hükümet samimi olsaydı, önceden bildiği hayat pahalılığı konusunda yasal hareket ederek tepkiler oluşmadan açıklama yapabileceğini, milletvekillerini ve devlet ciddiyetini de ayaklar altına almayacağını belirtti.
Oğuz, “İnşallah bu şovlarını bir hafta sonra asgari ücretle de devam ettirirler ve asgari ücrete beklenenin üzerinde artış yaparlar, biz de alkışlarız” diye ekledi.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 18:56
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