Oğuz, 4 milyon açığın hesabını verebilecek mi?

OĞUZ, 4 MİLYON AÇIĞIN HESABINI VEREBİLECEK Mİ?

Eski Genel Sekreter Dursun Oğuz’un, UBP kasasındaki açığın hesabını vermeden tekrar aday olması partililer tarafından tepki gördü.

Eski Genel Sekreter Dursun Oğuz’un, UBP kasasındaki açığın hesabını vermeden tekrar aday olması partililer tarafından tepki gördü.

DURSUN OĞUZ HESAP VERSİN!

UBP’nin bazı önde gelen isimleri, Ulusal Birlik Partisi’nin kasasındaki mali açığın net olarak belirlenmesi gerektiğini, kimine göre 3 ile 4 milyon arasında bir açık olduğunu, bu açığın neden kaynaklandığını ve hesabının verilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bununla beraber, bu hesabın verilmeden tekrar Dursun Oğuz’un aday olmasına sıcak bakmadıklarını ifade ediyorlar.

UBP’nin gerçekleşen 21. Kurultayı’nın ardından başkan seçilen Ersin Tatar’ın da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da UBP’nin mali açığına dikkat çektiği şu cümlelerle ifade edildi;

TATAR: HESAPLAR İNCELENMEYE BAŞLADI

UBP’de mali açığın 4 milyon TL civarında olduğunu belirten Tatar, tarafsız bir ekibin hesapları incelemeye aldığını duyurdu.

Tatar’ın sık sık, “Kimseyi suçlamak istemiyorum. Amacım geçmişten hesap sormak değil” cümlesini kurduğu belirtilirken, Parti Meclisi üyelerinin verilen bilgiler karşısında ciddi bir şok yaşadığı bilgisi var.

Partinin ileri gelenlerinden elde edinilen bilgiye göre, bu açığı azaltmak için bazı tedbirlerin alınacağı hatta eski başkan Hüseyin Özgürgün zamanında alınan BMW marka lüks aracın satışının gerçekleşerek parti kasasına konulacağı öğrenildi.

UBP, BU YIL 3 MİLYON 995 BİN 986 TL ALDI

2018 yılı bütçesinde 6 siyasi parti bu yıl 10 milyon 460 bin 700 TL devlet katkısı aldı. Bu yardımların içinde UBP 3 milyon 995 bin 986 TL ile ilk sırayı aldı. Partiye yapılan bağışlar da göz önüne alındığında sadece devletten alınan yaklaşık 4 milyon liranın dışında önemli bir miktarın da bağışlar yoluyla parti kasasına girdiği ancak ortada verilebilir bir kaydın olmadığından dolayı 4 milyon civarında bir açığın hesabının kim tarafından verileceği merak ediliyor.

DURSUN OĞUZ ESKİ HESABI KAPATSIN!

Bu süreçte tekrar adaylığını koyan eski genel sekreter Dursun Oğuz’un, UBP kasasındaki mali açığın hesabını vermeden, böylesine büyük bir harcamanın nereye veya nerelere gittiğinin açıklaması yapılmadan şaibeli bir şekilde aday olmasının doğru olmadığını belirten partililer, eski hesabı kapatmadan yeni bir hesaba geçilmemesi gerektiğinin altını çizdiler…

Kaynak: Kıbrıs Medyatör