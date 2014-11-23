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Öğretmenler Günü Mesajları…

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajlar yayımlanıyor.

Öğretmenler Günü Mesajları…

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajlar yayımlanıyor.

23 Kasım 2014 Pazar 12:31
Öğretmenler Günü Mesajları…
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Lefkoşa, 23 Kasım 14 (.): 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajlar yayımlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mesajında, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu hatırlatarak, “öğretmenlerimiz bizim için çok önemlidir, onların değerini anlıyor ve görüyoruz, onlarsız bir toplum düşünülemez” dedi.

Belediye Başkanı Güngördü, şöyle devam etti:

“Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ile öğrenen arasında güven, sevgi ilişkisine dayanan en onurlu mesleklerden biri. Onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyle andığımız, saygın kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız, en kutsal mesleklerden biri olan öğretmenlik mesleğini yerine getiren değerli öğretmenlerimizin gelecek nesilleri insan ve yurt sevgisi ile barış dolu günler için yetiştirebileceklerine olan kuşkusuz inancımı yineler, Öğretmenler Günü’nü içten duygularla kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

Güngördü ayrıca emekli öğretmenlere de sağlık, huzur ve esenlikler temenni etti.

SERDAROĞLU

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğretmenlerin, öğrencilerini milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini ve vatanını seven ve daima  yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirme bilincinde olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, 24 Kasım’ın  tüm öğretmenin şeref günü olduğunu, Atatürk’e saygıyı yenileme ve onun yüceliğini anma günü olduğunu da ifade etti.

İŞCAN

Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan da, Atatürk’ün icraatları hakkında bilgiler vererek, Atatürk’ün önemine işaret etti.

İşcan özetle şunları dile getirdi:
“Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geleceğimiz olan yeni kuşağı Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğiticileri yetiştirecektir. Yeni kuşak öğretmenlerin yapıtı olacaktır. Atamızın dediği gibi “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” Onlar ki bir toplumu gerçek ulus durumuna getirirler. Türk ulusu elbette dünyanın beğenilerine yaraşıklık kazanmış bir topluluktur. Ancak onu yaraşık olduğu onur aşamasına eriştirecek öğretmenlerimizdir.

Ancak son günlerde eğitim ve öğretim kurumlarımızda çeşitli sıkıntıların yaşandığını gözlemlemekteyiz. Bizlere göre varolan sıkıntı ve sorunların aşılabilmesinin tek yolu okullarımızdaki öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize güvenmeye devam etmekten geçer.

Bu duygu ve düşüncelerle de öğretmenlerimize diyoruz ki, Değerli Öğretmenlerimiz Ulus, Ülke, Genç Cumhuriyetimiz sizlerden yüksek hizmet beklemektedir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kuşaklar ister. 24 Kasım öğretmenler günü tüm öğretmenlerimize kutlu olsun.”

(HA)

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