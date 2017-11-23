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23 Kasım 2017 Perşembe 13:24

“ÖĞRETMENLER BİLGİNİN, ÇAĞDAŞLIĞIN, SEVGİNİN, BARIŞIN ÖNCÜSÜ”

'ÖĞRETMENLER BİLGİNİN, ÇAĞDAŞLIĞIN, SEVGİNİN, BARIŞIN ÖNCÜSÜ”
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Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan, öğretmenlerin tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olarak toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olduğunu vurguladı.

Arslan, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği günün anısına, 1981’de alınan kararla Türkiye ve Kıbrıs’ta Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

“Öğretmenler tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olarak toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır” diyen Arslan, günümüzde öğretmenlerin, ülke sorunlarının aşılması için eğitim sendikalarıyla ve öğretmen dernekleriyle çözüm önerileri ürettiğini kaydetti. Arslan, siyasal alanda da topluma önderlik etmiş çok sayıda öğretmenin, ülkenin bu günlere ulaşmasında hizmetler verdiklerini ifade etti.

Arslan mesajında, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenleri minnet ve şükranla andı ve tüm öğretmenlerin, gününü kutladı.
 
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