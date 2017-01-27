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27 Ocak 2017 Cuma 07:09

Öğretmenden Liseli Erkek Öğrencilere Taciz

Öğretmenden Liseli Erkek Öğrencilere Taciz
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 Öğretmenden Liseli Erkek Öğrencilere Taciz

Mağusa Meslek Lisesi öğretmenlerinden M.Ç. iki erkek öğrencisine üç yıl boyunca cinsel taciz ve saldırıda bulunma suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı
AÇIĞA ALINDI: M.Ç. isimli erkek öğretmen, 16 ve 19 yaşındaki 2 erkek öğrenciye internet üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndermek, cinsel taciz ve okul avlusunda elleyerek cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Eğitim Bakanlığı iddialar üzerine M.Ç.’yi açığa alarak konuyu savcılığa aktardı


Mağusa Meslek Lisesi kuaförlük bölümü öğretmeni M.Ç., aleyhindeki suçlamalar Mağusa’da infiale yol açacak. 2014-2015 ve 2016 yıllarında 16 ve 19 yaşlarındaki iki erkek öğrencisine Facebook Messenger ve WhatsApp üzerinden birçok kez cinsel taciz ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan lise öğretmeni M.Ç., aleyhinde hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de polis tarafından soruşturma başlatıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan lise öğretmeninin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alınarak görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından Savcılık görüşü ışığında soruşturma başlatan polis, öğretmen M.Ç.,’yi dün “cinsel taciz” ve “ cinsel saldırı” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkardı. M.Ç.,, aleyhinde devam eden soruşturma nedeni ile yargılanma aşamasında mahkemede hazır bulunması amacıyla teminata bağlandı.


Okulda ve internetten cinsel taciz ve saldırı suçunu işlediği iddia ediliyor
Mağusa Meslek Lisesi’nde görevli M.Ç.,’nin, 2014-2015 ve 2016 yılları içerisinde yaşları 16 ile 19 olan iki erkek öğrencisine Facebook Messenger ve WhatsApp üzerinden birçok kez cinsel içerikli mesaj atarak cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi. Mahkemede aktarılan bir başka suçlama ise M.Ç.,’nin, aynı tarihlerde okulda birçok kez rahatsız edici şekilde ve herkesin gözü önünde aynı iki erkek öğrencisinin saçlarını okşayıp ilgi göstererek cinsel saldırıda da bulunduğu yönünde. M.Ç.,, mahkemede aleyhindeki suçlamaları reddetti.

Şikayet MEB’e yapıldı
Mağusa Meslek Lisesi’nde öğretmenin öğrencilerine cinsel taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları, 16 ve 19 yaşındaki öğrencilerin olayı arkadaşlarına, arkadaşlarının ise okul yönetimine bildirmesi sonucu açığa çıktığı öğrenildi. Okul yönetimi, öğrencilerin M.Ç., tarafından taciz ve cinsel saldırıya uğradıkları yönündeki iddiaları Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirirken, bakanlık öğretmen M.Ç., aleyhinde soruşturma başlatarak 2016 Aralık ayında M.Ç.,’yi görevinden uzaklaştırdı.

Savcılık’a suç duyurusu yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen M.Ç., aleyhinde başlattığı soruşturma kapsamında Savcılık’a suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Savcılık görüşü üzerine 13 Ocak tarihinde polise intikal eden olayla ilgili polis de soruşturma başlattı. M.Ç., aleyhine soruşturma başlatan polis, M.Ç.,’nin evinde yaptığı arama 1 adet bilgisayara, 1 adet tablete ve 2 adet cep telefonuna el koydu. Emare alınan cep telefonu ve bilgisayarlar data incelemesine gönderildi. Polis soruşturma kapsamında 16 ve 19 yaşındaki çocuklar ile tanıklardan ifade aldı. Cinsel taciz ve saldırıya uğrayan 19 yaşındaki erkek öğrencinin ise yaşadığı olay nedeni ile bir süreden beri psikiyatrda tedavi gördüğü öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmiyor
Mağusa Meslek Lisesi’nde görevli öğretmen dün tutuksuz geldiği Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyen M.Ç., devam eden soruşturma ve yargı sürecinde hazır bulunması amacı ile teminata bağlandı. Mahkemede hazır bulunmasını temin etmek amacı ile M.Ç.,’nin 10 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Yargıç Hazal Hacımulla, KKTC vatandaşı 2 kefilin de 50’şer bin TL’lik kefalet senedi yatırması yönünde emir verdi. M.Ç., teminat şartlarını yerine getirerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAYNAK:HAVADİS KIBRIS
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