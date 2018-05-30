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Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 20, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 15 ÖĞRENCİNİN ALINACAĞI SINAVA BAŞVURLAR, 18 HAZİRAN – 4 TEMMUZ ARASINDA AÖA’DA YAPILABİLECEK

Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 20, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 15 ÖĞRENCİNİN ALINACAĞI SINAVA BAŞVURLAR, 18 HAZİRAN – 4 TEMMUZ ARASINDA AÖA’DA YAPILABİLECEK

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 20, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 15 ÖĞRENCİNİN ALINACAĞI SINAVA BAŞVURLAR, 18 HAZİRAN – 4 TEMMUZ ARASINDA AÖA’DA YAPILABİLECEK
Lefkoşa, 30 Mayıs 18 (.): Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) önümüzdeki öğretim yılında alınacak 35 öğrencinin belirlenmesi için 7 Temmuz’da sınav yapılacağı, sınava kayıtların ise 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında alınacağı duyuruldu.
Akademiden verilen bilgiye göre, 2018-2019 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı 7 Temmuz Cumartesi yapılacak. Sınav neticesinde Sınıf Öğretmenliği programına 20, Okul Öncesi Öğretmenliği programına ise 15 olmak üzere toplam 35 öğrenci alınacak.
Sınav için kayıtlar 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılacak.
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Sınava başvuracak adaylarda sınav tarihinde 24 yaşından büyük olmama, KKTC vatandaşı ve lise veya dengi bir okuldan mezun olma koşulları aranıyor. Ayrıca, disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle AÖA veya Atatürk Öğretmen Koleji’nden ilişiği kesilmemiş olmak, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak ve sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak da gerekiyor.
Öğretmen Akademisi giriş sınavıyla ilgili ayrıntılı bilginin www.aoa.edu.tr adresinden edinilebileceği belirtildi.
(GÜL/HA)

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