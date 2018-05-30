Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 20, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 15 ÖĞRENCİNİN ALINACAĞI SINAVA BAŞVURLAR, 18 HAZİRAN – 4 TEMMUZ ARASINDA AÖA’DA YAPILABİLECEK
Lefkoşa, 30 Mayıs 18 (.): Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) önümüzdeki öğretim yılında alınacak 35 öğrencinin belirlenmesi için 7 Temmuz’da sınav yapılacağı, sınava kayıtların ise 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında alınacağı duyuruldu.
Akademiden verilen bilgiye göre, 2018-2019 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı 7 Temmuz Cumartesi yapılacak. Sınav neticesinde Sınıf Öğretmenliği programına 20, Okul Öncesi Öğretmenliği programına ise 15 olmak üzere toplam 35 öğrenci alınacak.
Sınav için kayıtlar 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılacak.
Öğretmen Akademisi giriş sınavıyla ilgili ayrıntılı bilginin www.aoa.edu.tr adresinden edinilebileceği belirtildi.
(GÜL/HA)
Lefkoşa, 30 Mayıs 18 (.): Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) önümüzdeki öğretim yılında alınacak 35 öğrencinin belirlenmesi için 7 Temmuz’da sınav yapılacağı, sınava kayıtların ise 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında alınacağı duyuruldu.
Akademiden verilen bilgiye göre, 2018-2019 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı 7 Temmuz Cumartesi yapılacak. Sınav neticesinde Sınıf Öğretmenliği programına 20, Okul Öncesi Öğretmenliği programına ise 15 olmak üzere toplam 35 öğrenci alınacak.
Sınav için kayıtlar 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılacak.
Öğretmen Akademisi giriş sınavıyla ilgili ayrıntılı bilginin www.aoa.edu.tr adresinden edinilebileceği belirtildi.
(GÜL/HA)