banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103806
ALTIN
187.203
DOLAR
4.4687
STERLİN
5.9355
EURO
5.1930
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Christian tutuksuz yargılanacak
CHRİSTİAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Falhan tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Meteoroloji’den Uyarı…
Dikkat yağmurlar geliyor...
banner282

Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 20, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 15 ÖĞRENCİNİN ALINACAĞI SINAVA BAŞVURLAR, 18 HAZİRAN – 4 TEMMUZ ARASINDA AÖA’DA YAPILABİLECEK

Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 20, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 15 ÖĞRENCİNİN ALINACAĞI SINAVA BAŞVURLAR, 18 HAZİRAN – 4 TEMMUZ ARASINDA AÖA’DA YAPILABİLECEK

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 20, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İSE 15 ÖĞRENCİNİN ALINACAĞI SINAVA BAŞVURLAR, 18 HAZİRAN – 4 TEMMUZ ARASINDA AÖA’DA YAPILABİLECEK
 Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) önümüzdeki öğretim yılında alınacak 35 öğrencinin belirlenmesi için 7 Temmuz’da sınav yapılacağı, sınava kayıtların ise 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında alınacağı duyuruldu.
Akademiden verilen bilgiye göre, 2018-2019 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı 7 Temmuz Cumartesi yapılacak. Sınav neticesinde Sınıf Öğretmenliği programına 20, Okul Öncesi Öğretmenliği programına ise 15 olmak üzere toplam 35 öğrenci alınacak.

banner277
Sınav için kayıtlar 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılacak.
Sınava başvuracak adaylarda sınav tarihinde 24 yaşından büyük olmama, KKTC vatandaşı ve lise veya dengi bir okuldan mezun olma koşulları aranıyor. Ayrıca, disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle AÖA veya Atatürk Öğretmen Koleji’nden ilişiği kesilmemiş olmak, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak ve sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak da gerekiyor.
Öğretmen Akademisi giriş sınavıyla ilgili ayrıntılı bilginin www.aoa.edu.tr adresinden edinilebileceği belirtildi.
 


Son Güncelleme: 30.05.2018 16:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK, kamu görevlisi, kamu kuruluşu ve kooperatiflerde çalışan adayların 3 Haziran’dan itibaren izne çıkması gerektiğini duyurdu
YSK, kamu görevlisi, kamu kuruluşu ve kooperatiflerde çalışan adayların 3 Haziran’dan itibaren izne çıkması gerektiğini duyurdu
Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti
Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti
Harmancı Lefkoşa’daki Bazı Okulları, Ardından KTAMS’ı Ziyaret Etti
Harmancı Lefkoşa’daki Bazı Okulları, Ardından KTAMS’ı Ziyaret Etti
DAÜ giriş ve burs sınavı yarın
DAÜ giriş ve burs sınavı yarın
Lapta Belediyesi, Çocuk Şenliği’ni erteledi
Lapta Belediyesi, Çocuk Şenliği’ni erteledi
Ataoğlu: ''Dövizdeki değişim turizmin lehine''
Ataoğlu: ''Dövizdeki değişim turizmin lehine''
Özçınar Belediye Meclis Üyesi Adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi
Özçınar Belediye Meclis Üyesi Adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi
TDP, 3 yerde Belediye Başkan adayı, 5 bölgede ise meclis üyeliklerine aday gösterdi
TDP, 3 yerde Belediye Başkan adayı, 5 bölgede ise meclis üyeliklerine aday gösterdi
"Sağlık Bakanlığı: “Tütün Kalbinizi Kırar”
"Sağlık Bakanlığı: “Tütün Kalbinizi Kırar”
"Karaman: “Değişim İsteyen Girneli 24 Haziran’da Tarihi Bir Karar verecek”
"Karaman: “Değişim İsteyen Girneli 24 Haziran’da Tarihi Bir Karar verecek”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim