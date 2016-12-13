GAÜ 2016-2017 Akademik yılı temasını “Çocuk ve Sevgi” olarak karar vermesinin ardından, yıl içerisinde bir birinden farklı projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DİLEK, GAÜ ’NÜN ÇOCUK VE SEVİ YILI TEMASINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROJELERİ ANLATTI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2016-2017 Akademik yılı temasını “Çocuk ve Sevgi” olarak karar vermesinin ardından, yıl içerisinde bir birinden farklı projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili katıldığı televizyon programında açıklamada bulunan GAÜ Okul Öncesi Öğrretmenli Öğretim görevlisi Aytaç Dilek, GAÜ’nün 2016-2017 yılı teması olan “Çocuk ve Sevgi” başlığı altında “Rüzgar Gülü” projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Dilek, bu projenin sloganının “Bilinçli Aile, Mutlu Çocuklar” olduğunu belirterek, organizasyonun anne - baba eğitimine dayandığını söyledi.

Öğrt. Gör. Aytaç Dilek açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“İki hafta arayla gerçekleşecek olan anne baba eğitimlerinin yanında, aynı zamnda çocuklar ile de atölyelerimiz olacak. Projemize isim olarak “Rüzgar Gülü”nü seçmemizin sebebi, rüzgar gülünü çocukluğumuzdan da hatırlarız; rüzgar gülünü yaparken belirli aralıklara bölerek yapardık. Bizim projemiz de farklı farklı 7 temelden oluşuyor. Afişimizde ve görsel anlamdaki materyallerimizde de bunu görebilirsiniz. 7 temel konumuz var ve bu konular çerçevesinde aile eğitimi amaçlıyoruz. Ailelerimiz eğitim alırken, çocuklarımız da atölyelerde eğitim görecekler” dedi.

“Bunun dışında 2 projemiz daha var. Birisi çocuklara otobüs projemiz var; seyyar kütüphane gibi. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bunu oluşturduğumuzda çıkış noktamız Karpaz olacak. Karpaz’dan başlayarak bütün yerleşim birimlerini haftasonları dolaşarak, oradaki belediye başkanları ve muhtarlarla iletişime geçerek çocuklara eğitici materyallerin olduğu bir alan oluşturmak istiyoruz. Bunun dışında da diğer projemiz, “Kıbrıs Çocuk Oyunları Festivali”. Bu etkinliğimizi de ilk olarak Lefkoşa’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

“Bu 3 temel projenin dışında fakülte bazında yaptığımız birçok etkinlik var. Aynı zamanda GAÜ’deki kulüpler çok aktif çalışıyorlar. Bizler aslında üniversitede bölümler arasında işbirliğini çok iyi yapıyoruz. İşbirliği olmadığı sürece üniversitede ne kadar iş yaparsanız yapın, duyuramazsınız. GAÜ olarak da biz fakülte ve bölüm bazında birbirimizle iletişimimiz ve fikir alışverişimiz çok önemli. Bu sayede başarılı oluyoruz.” dedi.