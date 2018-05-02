Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi İle Bilim Kahramanları Derneği Ortak Fuar Düzenleyecek

“MİNİK BİLİM KAHRAMANLARI” FUARI 5 VE 6 MAYIS’TA NECAT BRITISH VE TED KOLEJLERİNDE OLACAK



Lefkoşa, 2 Mayıs 18 : Lefkoşa’da kurulu, Kıbrıs’ta yaşayan çocuklara, sanat, bilim ve teknoloji dallarında hizmet veren bir merkez olan Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi, 41 ülkede, 40 binin üzerinde çocuğun katılımıyla düzenlenen “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Junior” fuarını, Bilim Kahramanları Derneği ortaklığında ikinci kez KKTC’de gerçekleştirecek.



KKTC’de yaşayan çocuklara sunulan uluslararası etkinliğe KKTC’den 25 takım ile 200’e yakın öğrencinin katılacağı bildirildi.



Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi adına Mert Balın’ın yaptığı yazılı açıklamada, fuarlara birçok kurum, iş insanı ve bürokratın da katılıp gözlemci olacağı ve ödül vereceği kaydedildi.



Fuarlar 5 Mayıs Cumartesi Günü Necat British College’de (Alsancak Girne), 6 Mayıs Pazar Günü TED Koleji’nde (Lefkoşa) yapılacak.



10.30’da açılacak fuarlarda, 11.00’de gözlemci ziyaretleri ve etkinlikler,12.30’da Açık Fuar ve 13.00’de Ödül Töreni ve Kapanış yer alacak.



(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI





