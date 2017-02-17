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17 Şubat 2017 Cuma 06:59

Öğrenciler,Ölümle Dans Ediyor

Öğrenciler,Ölümle Dans Ediyor
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Salon araçlarda ‘azami hızın 100 km’ olduğu Lefkoşa-Girne anayolunda canları pahasına yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciler; hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayıyor.

Lefkoşa-Girne anayolunda, ‘azami 100 km” hızla seyreden araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciler, adeta ölümle dans ediyor.

Anayolun hem gidiş hem de geliş güzergâhında alt geçit ya da üst geçit bulunmadığı için tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciler, hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayıyor.

KIBRIS’a konuşan bazı sürücüler; tepkilerini dile getirerek, can kaybı yaşanmadan bir an önce önlem alınmasını istedi.

Bir üniversiteden kestirme olduğu için toprak yolu kullanıp anayola çıkan öğrencilerin tehlikeden habersiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştıklarını kaydeden sürücüler, “Bu çocuklara sahip çıkmak zorundayız. Gecenin karanlığında yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencilerin fark edilmeleri mümkün değil. Bir an önce önlem alınmalı” dedi.

Sürücüler, ayrıca bazı kişilerin araçlarıyla toprak yoldan anayola çıkış yaptığını, bununda kazalara davetiye çıkardığını dile getirdi.

“Tehlikeden habersizler…”

Gazetemizi telefoniyen arayan bir vatandaş ise, yaşadığı bir olayı paylaştı. İsmini vermek istemeyen vatandaş, anayolda aracıyla 60 km ile seyrederken az kalsın yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciye çarpacağını söyledi.

Hem kendisi hem de yayanın büyük bir tehlike atlattığını kaydeden aynı vatandaş, bir günde onlarca öğrencinin tehlikeden habersiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştığını vurguladı.

Yayalar ölümle dans ediyor

Öte yandan, yerleşim yerlerinin de bulunduğu anayolunun her iki tarafından vatandaşlar araçlarıyla evlerine gidebilmek için Dikmen ve Boğaz kavşağını kullanıyor.

Araçları olmayanlar ise yasak olmasına rağmen anayolda dolmuştan inip hız limitinin 100 km olduğu yolda yolun karşısına geçmeye çalışıyor.

Özellikle, geçmişte ölümlü yaya kazasının meydana geldiği Eviva Lavınium sitesinin olduğu yerden bariyerleri atlayıp anayola çıkan onlarca vatandaş, hemen hemen her gün ölümle burun buruna geliyor.

Kaynak:Kıbrıs

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