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Öğrencilerden Polis Genel Müdürlüğü’ne Ziyaret

Amerikan Koleji kreş, ana, bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin dün öğretmenleri eşliğinde Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettiği bildirildi.

Öğrencilerden Polis Genel Müdürlüğü’ne Ziyaret

Amerikan Koleji kreş, ana, bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin dün öğretmenleri eşliğinde Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettiği bildirildi.

11 Aralık 2014 Perşembe 16:15
Öğrencilerden Polis Genel Müdürlüğü’ne Ziyaret
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Amerikan Koleji kreş, ana, bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin dün öğretmenleri eşliğinde Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettiği bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette öğrenciler, PGM-Trafik Müdürlüğü tarafından trafikte uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirildi.  
 
Ayrıca ziyarette öğrencilere yönelik, “Trafikte karşıdan karşıya nasıl geçilmeli”, “Servislerde yolculuk yaparken nelere dikkat edilmeli”, “Araçta seyir halinde iken nelere dikkat edilmeli” ve “Trafik ışıkları” başlıklı görsel sunum yapıldı.

Yapılan ziyaret çerçevesinde Polis Müzesi gezilerek müzede yer alan polis üniformaları, polisin kullandığı araç ve gereçler ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.

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Amerikan Koleji KreşAnaBir Ve Ikinci Sınıf öğrencilerinin Dün öğretmenleri Eşliğinde Polis Genel Müdürlüğü’nü Ziyaret Ettiği Bildirildi.
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