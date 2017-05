ÖĞRENCİLERDE KGS GERGİNLİĞİ!

Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı dün yapıldı, öğrenciler içerde, veliler dışarıda ter döktü…



Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) ikinci basamağı dün yapıldı, öğrenciler içerde veliler dışarıda ter döktü.Toplam 3 aşamalı Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağına toplam 2 bin 71 öğrenci katıldı.Sabah saat 09.00’da başlayan bir buçuk saatlik sınavın ardından, yarım saatlik mola veren öğrenciler ikinci oturum için moral ve enerji depoladı.Çocuklarıyla birlikte sınav stresi yaşayan aileler ise saatlerce çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.



Yurt dışında ileri gelen ülkedeki eğitim sistemini örnek veren bazı aileler ise çocukların ilkokul sonuna dek bu denli stres altına sokulmasının doğru olmadığını işaret etti.



Demir parmaklıklar ardında mola!



Öğrenciler verilen mola ile demir parmaklıklar ardında bekleyen ailelerinin yanına koştu.Kimi öğrenci meyvesini, kimisi ise dondurmasını yer veya meyve suyunu yudumlarken, kimileriyse annesini öperek moral ve enerji depoladı.



“O hali içime dokundu”



Ailelerin birçoğu rahat bir tavır içerisinde “Yeter ki severek yapacağı bir işi olsun, mutlu olacağı işi yapsın” derken, birçoğu da iyi bir eğitim için kolej sınavının önemine değindi.Sabahleyin sınav öncesi kızının gergin ve düşünceli olduğunu gören bir baba, kendisini çok üzen o anı cep telefonuna kaydettiğini belirtirken, “Kızım, sabahleyin çok gergin ve düşünceliydi. O hali içime dokundu. Bu yaşta çocukların bu stres ve endişeyi taşıması çok üzücü... Ama elimizden bir şey gelmiyor, günümüzün şartları böyle... Çocuk iyi bir okula gitmek için bu yarışa girdi” diyerek olayı tüm açıklığıyla ifade etti.Çocuklarına her şeyden önce mutlu olacakları bir meslek yapması nasihatinde bulunan baba, “Bir insanın mutlu olabilmesi için illaki doktor öğretmen olması gerekmez. Sevdiği işi yaparsa mesleği ne isterse olsun mutlu olur” şeklinde konuştu.



“Kolej için canımızı yiyoruz, geçmezse de özel okula gitsin diye yine canımızı yiyoruz”



Devlet okullarının daha iyi bir eğitim verebilmesi gerektiğine dikkat çeken veliler, “Kolej için canımızı yiyoruz, sınavı geçemezse de özel okula, yani daha iyi bir okula gitsin diye yine canımızı yiyoruz…” diyerek sitem etti. Temelde çocuklarının mutluluğu ve rahatı için, iyi bir kariyer alması gerektiğini düşünen aileler, çocuklarını kolej sınavı için yıllarca hazırlasa da genelde tek istekleri onların mutluluğu… Çocuklarının kolej sınavına çalıştığı için oyun oynayacak vakti kalmadığını dile getiren birçok aile, çocukların bu durumu zevkle ve isteyerek yaptığını belirterek, aksi durumda müdahale edeceklerinin altını çizdiler.Bazı veliler, “Sadece akşamları oyun oynayabiliyor, bu durumdan da şikâyet etmiyor. Şikayetçi olsa veya çalışmak istemese onu asla zorlamayız” diyor.



AİLELER NE DEDİ?



Sabahat Yıldız:“ Çocukları yarış atına çevirdik”

“İki yıldır bu sınava hazırlanıyoruz. Kendisi olayların farkında, bile isteye bu sınava hazırlandı. Çocuğum Necati Taşkın İlkokulu’na gidiyor. Çocukları yarış atına çevirdik, sanırım bu yaptığımız doğru bir şey değil. Kolej için canımızı yiyoruz, geçmezse de özel okula, yani daha iyi bir okula gitsin diye yine canımızı yiyoruz… Özel okullar da giderek kalitesini bozuyor. Sanırım devlet okullarını daha iyi noktalara çekme zamanı geldi.



”Mehmet Yıldız: “Bir insanın mutlu olabilmesi için iyi bir eğitim veya kariyer yapması şart değil”

“Çocuğu hiç okutmasan dahi bir yerlere gelebiliyor. Belki ben biraz rahat bir babayım çünkü çocuğumda da o ışığı görüyorum. Çocukların maalesef bu zamanda hedefi yok, en fazla ortaokula kadar hedefleri var, sonrası boş... Bir insanın mutlu olabilmesi için iyi bir eğitim veya kariyer yapması şart değil. Benim çocuğum çok kitap okuyor ve bazen bundan dahi şikâyetçi oluyorum, her şey okuma değil... Dershaneye dahi kendi isteğiyle gitti. Birkaç tane dil öğrenmesi benim için yeterli olur.”

Hasan Çolak: “Sadece akşamları oyun oynayabiliyor”

“Kızım on yaşında, Gönyeli İlkokulu’na gidiyor. Bir yıldır bu sınava hazırlanıyor. Hedefleri var, iki şey istiyor, yargıç veya kaymakam olmak istiyor. Çok hırslı bir çocuktur, çevresinde bu okulun iyi bir okul olduğunu duyar ve bu yüzden burayı istiyor. Buranın onun için iyi bir başlangıç olacağını düşünür. Bu sınav için etüte gider, İngilizce dersi de alıyor. Sadece Akşamları oyun oynayabiliyor, bu durumdan da şikâyet etmiyor. Şikâyetçi olsa veya çalışmak istemese onu asla zorlamayız.”

Tolga Öztürk: “Bu yaşta çocukların bu stres ve endişeyi taşıması çok üzücü...”

“Kızım, sabahleyin çok gergin ve düşünceliydi. O hali içime dokundu. Bu yaşta çocukların bu stres ve endişeyi taşıması çok üzücü... Ama elimizden bir şey gelmiyor, günümüzün şartları böyle... Çocuk iyi bir okula gitmek için bu yarışa girdi. İleride bana neden beni buraya koymadınız diye de sorabilir korkusu taşıyoruz çünkü abisi burada kazandı ve okuyor. Bu sınav için dershaneye gider ama evde de çalışmaz, çok hırslı değil. Biz de üstüne düşmüyoruz. Koleji istiyoruz çünkü disiplinli ve iyi bir okul. Burayı kazanamazsa hangi okula gidecek diye düşünüyoruz. Sadece eğitim değil, o disiplini ve güvenliği tüm okullar sağlasa bu korkularımız da olmayacak... Kazanamazsa özel okula devam edeceğiz, mecbur... Saçlarına, takılara ve bakıma çok meraklı, bana ‘baba kuaför olacağım’ dese de hiç garipsemem... Her fırsatta kolej sınavını kazanamazsa da üzülmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bir insanın mutlu olabilmesi için illaki doktor öğretmen olması gerekmez. Sevdiği işi yaparsa mesleği ne isterse olsun mutlu olur. Tüm bu sistemin içinde bir yandan da çocuklarımıza bunları anlatmaya çalışıyoruz.”

Huriye Karahan: “Herkes hafta sonu oynarken o soru çözdü…”

"İki yıldır kızım bu sınava hazırlanıyor. Biz hazırlamaya başlamadan önce sorduk ve kendi istedi. Hayali ve hedefi varmış ve ilk kapısı da burasıymış dedi. Herkes hafta sonu oynarken o soru çözdü, küçükken bile oyun alanında rakamlara harflere vakit geçirmeyi seven, ilgili bir çocuktu. Biz çok yönlendirme yapmadık, çocuk istekliydi biz de yardımcı olduk harmanladık. Gerçekten kazanmasını istiyoruz, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na gidiyor ve kazanmak için çok çalışıyor. Sadece kendisi değil, küçük kardeşi bile ablası bu sınava çalışırken emek verdi, ‘sessiz olalım da ablam soruları çözsün’ derdi. Mutlu bir birey olmak için sevdiği işi yapması, iyi bir kariyer sahibi olması lazım. Günümüzde maalesef para her kapıyı açıyor, bu yüzden iyi bir kariyer yapması gerek...”



Ceyda Kaya Akyürek: “Bu cevherleri elemek yerine farklı yöntemler bulunmalı”

“Bir yıldır sınava hazırlanıyoruz. Sonuçta burada iyi bir eğitim alabileceğini düşünüyoruz. Ben de öğretmenim. Dünyada en iyi eğitim verilen ülkelerde ilkokul bitene dek çocuklar için düşünülen başlıca eğitim sadece oyun ve mutluluktur. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkaracak faaliyetler ve oyunlar yapıyorlar, çocukları ilgi alanlarına göre yönlendiriyorlar.Burada uygulanan sistem Türkiye’deki sistem ile aynı… Buradaki sistemi kaldıramayan çocuklarımız var, bu sistemi, gerginliği falan kaldıramayacak çocuklar da var… Tek istekleriyse iyi bir okulda eğitim almak. Bu gerginlikler, sıkıntılar, ileriki dönemde büyük sorunlar açıp çocuğa negatif olarak geri dönebilir. Bu cevherleri elemek yerine farklı yöntemler bulunmalı. Sonuçta bu çocuklarda travma yaratmadan farklı bir yöntem izlenebilir.”



595 kontenjan için 2 bin 71 öğrenci ter döküyor



Toplam 3 aşamalı Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı (KGS-2), dün yapıldı.Türk Maarif Koleji, Bület Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapıldı.2017-2018 öğretim yılı için 595 öğrencinin kayıt hakkı elde edeceği sınava, toplam 2 bin 71 öğrenci katıldı.



Son basamak 10 Haziran’da



Kolej Giriş Sınavları’nın üçüncü ve son basamak sınavı (KGS-Final) 10 Haziran’da yapılacak. Öğrenciler final sınavının ardından, her üç basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%25 KGS-1 + %25 KGS-2 + %50 KGS Final) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre kayıt hakkı elde edebilecek.



595 öğrenci 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek



Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.