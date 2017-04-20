Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Öğrenciler, Pgm Süleyman Manavoğlu’nu Ziyaret Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa merkez ilkokullarından 10 kişilik öğrenci heyeti Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, Pgm Süleyman Manavoğlu'nu Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa merkez ilkokullarından 10 kişilik öğrenci heyeti Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Manavoğlu, öğrencilerin bayramını kutlayarak, onlara polislik mesleğiyle ilgili bilgi ve öğütler verdi.

Manavoğlu, öğrencilerden mutlaka emniyet kemeri takmalarını, ayrıca gerek emniyet kemeri takılması, gerekse araç kullanırken cep telefonu ile konuşmama konusunda aileleri üzerinde de denetimci olmalarını istedi.
Manavoğlu,  daha sonra makamını Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi İmren Orhunöz’e devretti. İmren Orhunöz, “trafikte daha güvenli yollar olmasını” istedi.

Heyet sorumlusu Gelibolu İlkokulu Müdür Muavini Cenk Uyguroğlu, ise kendilerini böylesi özel bir günde kabul eden Manavoğlu’na teşekkür etti ve polisin icraatlarından memnun olduklarını söyleyip, başarılar diledi.
Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, kabulün sonunda, öğrencilere hediye takdim etti.

(AK/FEZ)    FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un Ailesinin Öncülüğünde Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü Düzenlendi Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un...
Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle...

Haberi Oku