Öğrenciler, Pgm Süleyman Manavoğlu’nu Ziyaret Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa merkez ilkokullarından 10 kişilik öğrenci heyeti Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa merkez ilkokullarından 10 kişilik öğrenci heyeti Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Manavoğlu, öğrencilerin bayramını kutlayarak, onlara polislik mesleğiyle ilgili bilgi ve öğütler verdi.

Manavoğlu, öğrencilerden mutlaka emniyet kemeri takmalarını, ayrıca gerek emniyet kemeri takılması, gerekse araç kullanırken cep telefonu ile konuşmama konusunda aileleri üzerinde de denetimci olmalarını istedi.

Manavoğlu, daha sonra makamını Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi İmren Orhunöz’e devretti. İmren Orhunöz, “trafikte daha güvenli yollar olmasını” istedi.

Heyet sorumlusu Gelibolu İlkokulu Müdür Muavini Cenk Uyguroğlu, ise kendilerini böylesi özel bir günde kabul eden Manavoğlu’na teşekkür etti ve polisin icraatlarından memnun olduklarını söyleyip, başarılar diledi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, kabulün sonunda, öğrencilere hediye takdim etti.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI