Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Değirmenlik bölgesi okullarından öğrenciler, Değirmenlik Belediyesi’ni ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Şehit Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Uğur Çınar başkanlığında yapılan ziyarette, öğrenciler, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal’a çiçek takdim etti.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Işısal, bu anlamlı günde kendisine verilen çiçekler için teşekkür ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın her zaman coşku ve birlik içinde kutlanacağını belirtti. Işısal, tüm nesillerin Atatürk’ün izinden yürüyeceğini ifade etti.

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