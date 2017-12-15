Öğrenciler teminata bağlandı



Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa ve Gönyeli’de alınan ihbar üzerine iki farklı öğrenci evinde yapılan aramada, yasadışı terör örgütü PKK’yı övücü yayın ve propaganda içerikli Kitap ve Bilgisayar çıktısı bulunduğu gerekçesi tutuklanan zanlılar Haluk Geçit ile Berivan Sevimli dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlılar Haluk Geçit ile Berivan Sevimli’nin ikametgâhlarında yapılan aramada toplamda 9 kitap ve 7 set bilgisayar çıktısı olan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı yayınlar bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlıların etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek öğrenci olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir

teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 20’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.