Öğrenciler Okullara Taşınmayacak

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), yarın başlatacağını duyurduğu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını süresiz olarak durdurma eyleminden sonuç alınamaması durumunda, Çarşamba günü tüm özel okulların öğrenci taşımacılığı ve sivil yolcu taşımacılığını da tamamen durduracağını bildirdi.KAR-İŞ Basın Sözcüsü Mehmet Özsezer’in, yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklama şöyle:“Emeğimizin karşılığını alıncaya kadar 2 Mayıs Salı günü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarımızın öğrenci taşımacılığını süresiz olarak durdurma eylemimizden bir sonuç alamamamız durumunda, 3 Mayıs Çarşamba günü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm okullar yanında tüm özel okulların öğrenci taşımacılığı ve sivil yolcu taşımacılığı da tamamen durdurulacaktır.”