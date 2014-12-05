Öğrenciler Öğretmeni yumrukladı

BİLECİK Ertuğrulgazi Lisesi İngilizce öğretmeni Hüseyin Çoban pansiyonda kalan, evci çıkmasını izin vermediği öğrenci R.Ç.’nin arkadaşları M.T., Y.Z. ve M.G.’nin saldırısına uğradığını öne sürdü.Ertuğrulgazi Lisesi 12’inci sınıfta okuyan ve pansiyonda yatılı olarak kalan R.Ç., geçen hafta perşembe günü nöbetçi olan İngilizce öğretmeni Hüseyin Çoban’dan eve gitmek için izin istedi. Öğretmen Çoban, öğrencilere sadece hafta sonları eve gitmeleri için izin verildiğini, bunun da dilekçe yazılarak cuma günleri okul idarisinden talep edilmesi gerektiğini söyledi. Öğretmen Hüseyin Çoban ile öğrencisi R.Ç. arasında tartışma yaşandı. Çoban, polis merkezine giderek kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü öğrencisi R.Ç.’den şikayetçi oldu.Öğretmen R.Ç.’nin annesi bugün Sabah saatlerinde idarenin görüşme talebi nedeniyle okula geldi. İddialara göre anne okula geldiği sırada, R.Ç.’nin arkadaşları M.T., Y.Z. ve M.G. adlı öğrenciler okul pansiyonunda öğretmen Hüseyin Çoban’a saldırdı. Çoban, aldığı yumruk darbeleriyle yüzünden yaralandı. Bu sırada olayı gören R.Ç.’nin annesi de baygınlık geçirerek yere yığılıp kaldı. Öğretmen Hüseyin Çoban götürüldüğü Bilecik Devlet Hastanesi acil servisinde gerekli tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Çoban 3 öğrenciden de şikayetçi oldu. Bayılan R.Ç.’nin annesine de çağırılan 112 ambulans içerisinde gerekli müdahale yapıldı.