FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 11:56

Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na Fidan Dikti

Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı'na Fidan Dikti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Girne Belediyesi’nin yeni oyun grubu yerleştirip çevre düzenlemesi yaptığı; Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na Karaoğlanoğlu İlkokulu, The American Nursery School ve Colour Land Prep School öğrencileri fidan dikti.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, parka dikilen fidanlar ‘benjamin’ ve ‘zakkum’ türü çalı gruplarından oluştu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, göreve geldikten sonra kent genelinde 25 parkın elden geçirilerek yeni oyun alanları kazandırıldığını kaydetti.

Geçen yıl Defne Parkı ve Gelinkuşu Parkı’nın hizmete girdiğini anımsatan Güngördü, bu yıl da Ozanköy Zeyko ve Karaoğlanoğlu Kervansaray Bölgesi’nde park çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Güngördü, fidan dikim etkinliğine katılan okulların öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası… 6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası…
Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul Minibüsü Kazasıyla İlgili Açıklama Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul Minibüsü...
Soğancı: "İskele'deki Çalışma Dairesi İle Sosyal Sigortalar Dairesi Binası Hem Güvensiz, Hem Yetersiz" Soğancı: "İskele'deki Çalışma Dairesi...
Dikkat! Yarın Dört Köyde Elektrik Kesintisi Olacak Dikkat! Yarın Dört Köyde Elektrik Kesintisi Olacak
Sdp Başkanı Tunalı Sennaroğlu’nun Ubp’ye Katılmasını Eleştirdi Sdp Başkanı Tunalı Sennaroğlu’nun Ubp’ye Katılmasını...
Karadağ Müftüsü Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni Ziyaret Etti Karadağ Müftüsü Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

6 Yaşındaki Nefes İçin Yardım Kampanyası…

Haberi Oku