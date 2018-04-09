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Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 08:52
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi’nden Kozan’a gelen Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanlı İlk ve Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Durmuş Çetin yönetimindeki 01 RB 645 servis aracı, havanın yağışlı yolun kaygan olması nedeniyle Sırelif mevkisinde devrildi. Kazada 16 öğrenci yaralandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 09.04.2018 08:57
Anahtar Kelimeler:
AdanaYaralıDevrildiÖğrenci Servisi
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