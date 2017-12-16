Öfkesine yenildi

Girne’ye bağlı Zeytinlik Köyünde önceki gün meydana gelen olayda Sedat Dadük isimli zanlının iş arkadaşı 38 yaşındaki G.Y., isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının önceki gün iş arkadaşı G.Y.’den kullanmak için cep telefonunu istediğini, alamayınca da cinsel içerikli küfürler yağdırdığını ve boğazını sıkarak darp ettiğini söyledi.

Yurt dışına çıkışı yasak

Zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 20 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL şahsi kefalet imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.