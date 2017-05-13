ÖFKESİ DİNMİYOR!

Gönyeli’de ağıllar bölgesinde 4 yıldır bıldırcın üretimi yapan Sadi Kazafanalı, “borcunu ödediği halde” elektrik enerjisinin kesilmesi gerekçesi ile dün iki kasa dolusu bıldırcın yumurtasını Kıb-Tek’in avlusuna dökerek kurumu protesto etti.Sadi Kazafanalı, geçtiğimiz gün elektrik borcunun taksitlerini “düzenli” olarak ödediği halde enerjisinin kesildiğini, 400 bıldırcınının telef olduğunu söylemiş kurumu protesto etmek için 400 ölü bıldırcını Kıb-Tek önüne bırakmıştı.Bıldırcın üreticisi Sadi Kazafanalı, Kıb-Tek önünde yaptığı basın açıklamasında 4 yıldır vergiye tabi olarak bıldırcın üreticiliği yaptığını ve üretim yaptığı çiftliğinin elektrik enerjisinin parasını ödemesine rağmen son bir buçuk yıldır devamlı bir şekilde kesildiğini kaydetti.Kıb-Tek’in elektrik enerjisini kesmesi nedeni ile geçtiğimiz gün yüzlerce bıldırcının telef olduğunu kaydeden Sadi Kazafanalı, ciddi boyutta zarara uğradığını söyledi.Kazafanalı, Kıb-Tek’i geçtiğimiz gün protesto etmek maksadı ile ölü bıldırcınları kurumun önüne bıraktığını ve bu olayın basında yer alması nedeni ile bin 125 TL ödeme yapmasına rağmen dün elektrik enerjisinin yeniden kesildiğini belirtti.Sadi Kazafanalı, “Bundan 2 gün önce elektriğimi kestiler ve 400 tane hayvanımın telef olmasına sebep oldular. Ben de bu durumu basın aracılığı ile ifşa ettim. Bugün Kıb-Tek, çiftliğimin elektrik enerjisini tekrar kesti. Üstelik ben daha 2 gün önce bin 125 TL ödeme yaptım. Bu bana yapılan, bu memlekette üreticiye yapılan çok büyük bir ayıptır” diye konuştu.Kazafanalı, “Siz makam arabalarınızda dolaşabilir başka kurumların veya başka şirketlerin elektrik borçlarını affedebilirsiniz affedin. Ben hepsini öderim. Ama bunları da siz çıkaracaksınız artık” dedi ve 2 kasa bıldırcın yumurtasını Kıb-Tek’in avlusuna döktü.