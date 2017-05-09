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09 Mayıs 2017 Salı 09:59

Öfkeli Baba Teminata Bağlandı

Öfkeli Baba Teminata Bağlandı
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Öfkeli baba teminata bağlandı

Girne’de faaliyet gösteren Tango To Buddha isimli eğlence mekânının güvenlik görevlilerinin oğlunu dövdükleri gerekçesi mekana araçla zarar veren zanlı Veli Esendağlı tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de faaliyet gösteren Tango To Buddha isimli eğlence mekânının güvenlik görevlilerinin oğlunu dövdükleri gerekçesi mekana araçla zarar veren zanlı Veli Esendağlı tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 7 Mayıs tarihinde oğlunu dövdükleri gerekçesi ile Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tango To Buddha isimli eğlence mekânına kullanımındaki PF 759 plakalı Ford Renger marka aracı ile eğlence mekânının demir ve camdan ana giriş kapısına kasten vurarak zarar verdiğini söyledi. Polis, eğlence mekanında 6 bin dolar hasar oluştuğunu ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Mahkeme, bu tür olayların son dönemlerde arttığına dikkati çektikten sonra zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına, zanlının ayrıca 30 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 1gün polise giderek imza atmasına emir verdi. 
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Öfkeli Baba Teminata Bağlandı
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