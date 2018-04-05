Off Road’da heyecan başlıyor

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2018 KYOFF Offroad Şampiyonası, 6-7 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak “Çangar Motores Ford Cyprus Offroad Attack Yarışı” ile başlıyor

SEMBOLİK START YARIN:

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış yarın Çangar Motors Lefkoşa önünden saat 17.00’de verilecek sembolik start ile başlayacak. Ekipler 7 Nisan Cumartesi günü 07.30’dan itibaren format gereği güzergahı daha önceden açıklanmayan iki açık, iki de kapalı etap geçip akşam üzeri yine Çangar Motors önünde finiş görecekler

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği, Çangar Motors’un sponsorluğunda ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sistem Co., Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Capital Radyo ve Telsim’in de desteği ile 2018 KYOFF Offroad Şampiyonası yarın başlıyor.

6-7 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak yarış Cross-Country tarzı uzun ve zorlu off road yarışları organize eden dernek, bu sene Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği ile de işbirliği içerisinde 4×4 arazi araçlarına ilaveten klasik arazi araçlarına ve Motosiklet, ATV, UTV araçlarına da sınıf açarak renkli bir organizasyon hedefliyor.

Basın toplantısı yapıldı

Organizasyonla ilgili dün yapılan basın toplantısı ile yarışın bilgileri paylaşılırken, toplantıda Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Hakan Denizalp, Çangar Motors Direktörlerinden Güneş Seren, Organizasyon Komistesi Üyesi Ramadan Uzun ve Yarışın Komiseri İrfan Topcu hazır bulundu. Büyük bir ivmeyle her geçen yıl daha güzel işlere imza attıklarını söyleyen Hakan Denizalp; sponsorlara, destekçilere ve basına yanlarında oldukları için teşekkür etti. Uzun zamandır derneğin organizasyonlarını yakından takip ettiklerini ve başarılı işlere imza attıklarını gördüğünü aktaran Güneş Seren, bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ve önümüzdeki yıllarda da sponsorluklarını devam edeceğini söyledi. Ramadan Uzun ile İrfan Topcu ise yarışlar ilgili bilgiler verdi.