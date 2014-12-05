Odun Sobasından Evin Salonu Yandı

ODUN SOBASINDAN ÇIKAN YANGINDA SALON VE İÇİNDEKİ EŞYALAR TAMAMEN YANDI



Lefkoşa’da, dün akşamüstü bir evde odun sobasındaki kağıtların alev alması yüzünden yangın çıkarken;



Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Lefkoşa’da dün akşamüstü bir evin salonunda odun sobasından kaynaklanan yangında, salon ve içindeki eşyalar tamamen yandı.



Şehit Enver Sokak’ta Mehmet Bağdatlıoğlu’nun evinin salonunda çıkan yangın, odun sobası Sezer Bağdatlıoğlu tarafından yakılmak istenirken kağıtların alev almasıyla başladı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında salon ve içindeki eşyaların tamamen yandığı belirtildi.