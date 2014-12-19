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Odun Sobasına Benzin Dökerken Yangın Çıktı

Evinde dün öğleden sonra, odun sobasına bidonla benzin dökülürken yangın çıktı.

Odun Sobasına Benzin Dökerken Yangın Çıktı

Evinde dün öğleden sonra, odun sobasına bidonla benzin dökülürken yangın çıktı.

19 Aralık 2014 Cuma 18:34
Odun Sobasına Benzin Dökerken Yangın Çıktı
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ODUN SOBASINA BENZİN DÖKERKEN YANGIN ÇIKTI

Tatlısu’da Ecevit Kodan’ın evinde dün öğleden sonra, odun sobasına bidonla benzin dökülürken yangın çıktı.

Polis bültenine göre Ecevit Kodan, saat 16.00 sıralarında evinin mutfağındaki odun sobasına benzin dökmeye çalışırken, elindeki bidon alev aldı.

Yangın, bölge karakolunda görevli polislerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, gazocağı kısmen; üç plastik sandalye, bir fırın, mutfak ve oturma odası tamamen yandı. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 18:42
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