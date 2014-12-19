Odun Sobasına Benzin Dökerken Yangın Çıktı

ODUN SOBASINA BENZİN DÖKERKEN YANGIN ÇIKTI



Tatlısu’da Ecevit Kodan’ın evinde dün öğleden sonra, odun sobasına bidonla benzin dökülürken yangın çıktı.



Polis bültenine göre Ecevit Kodan, saat 16.00 sıralarında evinin mutfağındaki odun sobasına benzin dökmeye çalışırken, elindeki bidon alev aldı.



Yangın, bölge karakolunda görevli polislerin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangında, gazocağı kısmen; üç plastik sandalye, bir fırın, mutfak ve oturma odası tamamen yandı.