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Odun Sobası Faciaya Neden Oldu

Gazimağusa'da bir baraka'da odun sobasına dökülen benzin sonucu çıkan patlamada 4 çocuk ağır yaralandı.

Odun Sobası Faciaya Neden Oldu

Gazimağusa'da bir baraka'da odun sobasına dökülen benzin sonucu çıkan patlamada 4 çocuk ağır yaralandı.

08 Aralık 2014 Pazartesi 10:00
Odun Sobası Faciaya Neden Oldu
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Gazimağusa'da Antalyalılar bölgesinde odun sobasını tutuşturmaya çalışan 14 yaşındaki Tarihsever'in döktüğü benzin şiddetli patlamaya sebep oldu.Mehmet Tarihsever ve
diğer 3 çocuk ağır yaralandı.
10 yaşındaki Ali Tarihsever ve !7 yaşındaki Bedia Kardeşoğlunun Hayati tehlikelerini bulunması nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesin'de yapılan ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
 

Son Güncelleme: 08.12.2014 10:23
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Odun Sobası Faciaya Neden Oldu
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