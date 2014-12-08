Odun Sobası Faciaya Neden Oldu

Gazimağusa'da Antalyalılar bölgesinde odun sobasını tutuşturmaya çalışan 14 yaşındaki Tarihsever'in döktüğü benzin şiddetli patlamaya sebep oldu.Mehmet Tarihsever ve
diğer 3 çocuk ağır yaralandı.
10 yaşındaki Ali Tarihsever ve !7 yaşındaki Bedia Kardeşoğlunun Hayati tehlikelerini bulunması nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesin'de yapılan ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Gazimağusa'da Antalyalılar bölgesinde odun sobasını tutuşturmaya çalışan 14 yaşındaki Tarihsever'in döktüğü benzin şiddetli patlamaya sebep oldu.Mehmet Tarihsever ve