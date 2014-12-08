Odun Sobası Faciaya Neden Oldu

Gazimağusa'da Antalyalılar bölgesinde odun sobasını tutuşturmaya çalışan 14 yaşındaki Tarihsever'in döktüğü benzin şiddetli patlamaya sebep oldu.Mehmet Tarihsever ve

diğer 3 çocuk ağır yaralandı.

10 yaşındaki Ali Tarihsever ve !7 yaşındaki Bedia Kardeşoğlunun Hayati tehlikelerini bulunması nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesin'de yapılan ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

