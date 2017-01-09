Odun Sobası Bacaları Denetleniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kasım-Aralık 2016’da 11 sanayi tesisinin baca gazı emisyon denetiminin yapıldığını, odun sobalarının baca gazı ölçümlerinin de yapılacağını bildirdi.

“KASIM-ARALIKTA 11 SANAYİ TESİSİNİN BACA GAZI DENETLENDİ; ODUN SOBALARINDA DA ÖLÇÜM YAPILACAK”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kasım-Aralık 2016’da 11 sanayi tesisinin baca gazı emisyon denetiminin yapıldığını, odun sobalarının baca gazı ölçümlerinin de yapılacağını bildirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nin, sanayi tesisleri ile odun sobası denetimlerini düzenli olarak sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hava kirliliğinin kontrolü amacıyla sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. Kış mevsiminin başlaması ile birlikte artan odun sobası şikâyetleri üzerine odun sobası denetimleri de sıklaştırılarak devam ediyor.

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerçekleşen odun sobası denetimlerinde baca seviyesi alçak olan sobaların bacalarının yükseltilmesi için ihbarlar veriliyor.

Ayrıca yakılması uygun olmayan maddeler konusunda ev sahiplerine sözlü ihbar yapılarak bilgilendirmeler yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde odun sobalarının baca gazı ölçümlerine de başlanacak.