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Ödüllü oyuncu R. Lee Ermey hayatını kaybetti

Ödüllü oyuncu R. Lee Ermey hayatını kaybetti

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:36
Ödüllü oyuncu R. Lee Ermey hayatını kaybetti
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Vietnam Savaşı’nı konu alan dünyaca ünlü filmde rol alan oyuncu, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC’nin haberine göre; 1987 yapımı ‘Full Metal Jacket’ filminin ‘Topçu Çavuşu Hartman’ı olarak tanınan Amerikalı aktör R. Lee Ermey, 74 yaşında hayata veda etti.

Aktörün menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermey’in zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, “Hepimiz onu çok özleyeceğiz” ifadesine yer verdi.

Ermey, Stanley Kubrick’in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği ‘Full Metal Jacket’ filmiyle Altın Küre adayı olmuştu.

Kansas’ta 1944 yılında dünya gelen aktör, filmde sadece teknik danışman olarak görev alacaktı ancak Kubrick, Ermey’in yeteneğinden etkilenerek, ‘Topçu Çavuşu Hartman’ rolünü onu vermişti.

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Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti.

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