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Ödüller sahiplerini buldu

3. KTSYD Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi

Ödüller sahiplerini buldu

3. KTSYD Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi

13 Temmuz 2018 Cuma 17:55
Ödüller sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kıbrıs’ta Spor konulu Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Eziç ana sponsorluğunda KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren fotoğraflara ödülleri takdim edildi. Geceye ana sponsor olarak katkı yapan Eziç adına Sıla Eziç’e ve yarışmada jüri olarak görev yapan KKTC fotoğraf sanatçısı Hasan Bağlar, TSYD üyesi Bahri Havadır ve EAK üyesi Pambos Savvides’e de katkılarından dolayı KTSYD Başkanı Çelen Oben tarafından plaketleri takdim edildi.

9 ödül takdim edildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerinin değerlendirildiği ilk üç ödülün yanı sıra iki adet Jüri Özel Ödülü ve gecenin ana sponsoru olan Eziç’in belirlediği üç fotoğrafa ödül takdimi yapıldı.

Gecede KTSYD Başkanı Çelen Oben, Eziç restoran adına Sıla Eziç ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu birer konuşma yaptı. Gecenin ilk takdim edilen ödülü KTSYD Teşvik Ödülü oldu. ‘Direkte asılı kalmak’ isimli çalışması ile Cemil Garip bu ödüle layık görüldü.

Gecede daha sonra Eziç Özel Ödülleri verildi. Bu kategoride fotoğraf sanatçıları Tevfik Ulual üçüncü, Uğur Kaptanoğlu ikinci, Fuat Şanlıer ise birinci olarak belirlendi.

Jüri Özel Ödülleri’nde Mustafa Evliya’nın ‘Rekora giden yol’, Ebru Akgür’ün ise ‘Gelecek’ isimli çalışmaları bu kategoride ödül alan çalışmalar oldu.

Birincilik Özılgaz’ın

Gecenin son ödülleri ise KTSYD Fotoğraf Yarışması Ödülleri olarak takdim edildi. Bu kategoride ‘Hava topu’ isimli çalışması ile Mustafa Evliya üçüncü, ‘Milli sevinç’ isimli çalışması ile Ahmet Özyaşar ikinci ve ‘Güneşe karşı’ isimli çalışması ile Çağın Özılgaz birinciliğe layık görüldü.

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