Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu’nde Sanat Festivali

Lefkoşa, 28 Şubat 17 (.): ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, resim, fotoğraf sergisi, konser, dans gösterisi ile ekslibris, graffiti ve çömlek gibi sanat dallarında atölye çalışmalarına yer verilecek Mart festivali düzenliyor.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, resim, fotoğraf sergisi, konser, dans gösterisi ile ekslibris, graffiti ve çömlek gibi sanat dallarında atölye çalışmalarına yer verilecek Mart festivali düzenliyor.