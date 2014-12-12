ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Batum, Girişimcilik Konusunda Seminer Verdi

BATUM: “HERKES GİRİŞİMCİ OLABİLİR”

ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Batum, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kariyer ve İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Zirvesi etkinliği kapsamında “Alternatif Bir Kariyer Yolu Olarak Girişimcilik” başlıklı seminer verdi.

Üniversitede yapılan açıklamaya göre Batum, öğrencilere verdiği seminerde, başarılı bir girişimci olmak için ipuçları verdi.

Girişimciliğin 9 adımını anlatan, pazarda tutunma ve başarılı olmanın püf noktalarını aktaran Batum, eğitim alınan bölüm ne olursa olsun herkesin girişimci olabileceğini söyledi. Seminerde, doğru market konsepti, potansiyel riskler ve bu riskleri ortadan kaldırma yolları konusunda bilgiler de paylaşıldı.