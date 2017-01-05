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05 Ocak 2017 Perşembe 10:32

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Baykal, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ı ziyaret etti…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından kabul edildi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Baykal, Başbakan Yardımcısı Denktaş'ı ziyaret etti…
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ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Baykal, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ı ziyaret etti…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından kabul edildi.

Baykal:

Bugün saat 12.00’de bakanlıkta gerçekleşen nezaket ziyaretinde konuşan Prof. Dr. Baykal ODTÜ’nün KKTC’de kampusu bulunmasının kendilerini daima heyecanlandırdığını söyledi. Bu yönde girişimler başlatan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın emeklerini hatırlattı, saygı ile andı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, kampusun büyük konferans salonuna kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın adını da verdiklerini belirterek, ölüm yıldönümüne yaklaşıldığı bu günlerde Denktaş’a rahmet diledi.

Prof. Dr. Nazife Baykal konuşmasının devamında, ODTÜ’nün 60 yıllık araştırma ve geliştirme birikimini KKTC’ye aktarma konusunda üniversitenin misyon yüklendiğini de açıklayarak, bu yönde ortak çalışmaların ve işbirliğini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Denktaş:

Ülkenin tanıtılması ve kalkınması yönünde tüm üniversitelerin önemli bir misyon yüklendiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, ODTÜ yönetimini de bu yöndeki çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Müşterek projelerin üretilmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda daima birlikte yürüyeceklerini belirten Denktaş, bunun aynı zamanda ülkedeki sosyal yaşama da değer katacağına olan inancını dile getirdi.

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