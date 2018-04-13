ÖDTÜ KKK’DAN BİLİM VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ…



16 NİSAN’DA KAMPÜSTE 28 NİSAN’DA BEDESTEN’DE ETKİNLİK VAR



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK), akademik buluşları toplumla buluşturmak ve bilimin eğlenceli tarafı ile gençleri bilime çekmek amacıyla bilim ve eğlence etkinlikleri düzenliyor.

ODTÜ KKK’dan yapılan açıklamaya göre, ilk etkinlik, liselerin katılımıyla 2. Bilim Şenliği adı altında 16 Nisan’da ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Saat 09.30’da başlayacak etkinliğe 700’den fazla lise öğrencisinin katılması bekleniyor.

Etkinlikte, hazırlanan bilim koridorlarında temel bilim dallarında çeşitli deneyleri gözlemeyecek öğrenciler, bazı deneylere doğrudan katılma ve bilimi birebir deneyimleme şansı elde edecek.

Bilim Koridoru etkinliklerine ek olarak Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu ve Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci gençleri güncel bilimsel çalışmalara dair bilgilendirecek. Bilim Şenliği bilimle ilgili yarışma ile son bulacak.

28 Nisan’da ise Lefkoşa Bedesten’de 10.00-14.00 saatleri arasında “ODTÜ Kıbrıs’la Bilim Eğlencelidir” etkinliği yapılacak.

Etkinlikte, ODTÜ akademisyenleri ve araştırmalarının bulguları toplum için anlaşılır bir dille poster halinde sergilenecek. Akademisyenler ve araştırmacılar posterlerinin başında ziyaretçilerin sorularını yanıtlayacak.