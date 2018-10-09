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ODTÜ Kıbrıs’ın Düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni Yarışması“nın Ödülleri Verildi

ODTÜ Kıbrıs’ın Düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni Yarışması“nın Ödülleri Verildi

09 Ekim 2018 Salı 06:52
ODTÜ Kıbrıs’ın Düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni Yarışması“nın Ödülleri Verildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kıbrıs Kampusu’nun, çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni” yarışması ödül töreni yapıldı. 


ODTÜ Kıbrıs Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ve Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın ödülleri geçtiğimi cuma günü düzenlenen ODTÜ Kıbrıs Akademik Yıl Açılış Töreni’nde verildi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya 14 ülkeden 254 başvuru gelmiş, final aşamasına lise seviyesinde 5, üniversite seviyesinde 5 proje kalmaya hak kazanmıştı.

LİSE SEVİYESİNDE BİRİNCİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ’NDEN

Lise seviyesinde üçüncü İzmir Fen Lisesi, ikinci Özel Saraç İlgi Okulları, birinci ise Özel TAKEV Fen ve Anadolu Lisesi’nden Simay Berber ve Jülide Aynur oldu. İkili, “Atık Polistiren Malzemelerin Geri Dönüştürülmesiyle Yağlı Atık Suların İyileştirilmesi” projesi ile birinci oldu.

ÜNİVERSİTE SEVİYESİNDE BİRİNCİ MALEZYADAN

Üniversite seviyesinde üçüncü İtalya Turin Politeknik Üniversitesinden Elena Fini, ikinci Malezya Petronas Teknoloji Üniversitesinden Sitisaro Binawae ve Nasuha Suliyana Binti Amran, birinci ise Malezya’dan Malaya Üniversitesinden Chuck Chuan NG ve Syazwan Akid Md. Said oldu. 

 


Son Güncelleme: 09.10.2018 10:01
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