Oda Arkadaşının Paralarını Çaldı

ODA ARKADAŞININ PARALARINI ÇALDI

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrim Kamalı





Haspolat'ta aynı lojmanda kalmakta olduğu oda arkadaşı Abdul Latif’e ait paraları çalan zanlı Hasan Karataş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Hasan Karataş’ın 26 Ocak tarihinde, 20.00 - 21.00 saatleri arasında, oda arkadaşı Abdul Latif’e ait olup yatak alında muhafaza ettiği 5250 TL ve 4000 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve çalmış olduğu paraların bir kısmı olan 2300 TL ile 2200 Euro nakit parayı teslim ettiğini söyledi. Polis memuru halen daha aranmakta olan 2950 TL ve 1800 Euro paranın olduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Söz alan zanlı çaldığı paraları ellemeden poşete koyup toprak altına gömdüğünü ve daha sonra polise teslim ettiğini eksik para olmadığını söyledi.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendirdiğini ve olayın aydınlatıla bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdiğini açıkladı.

















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