Öcalan'dan KCK ve Hükümete: Kabul Edilmezse çekilirim

Aralarında DTK Eş Başkanı Hatip Dicle'nin de yer aldığı genişletilmiş İmralı heyeti, Öcalan ile geçtiğimiz hafta sürecin geleceğini etkileyecek önemli bir görüşmeye imza attı. 4 saat süren görüşmenin büyük bir bölümünün Öcalan'ın hazırladığı dört başlık ve 66 maddeden oluşan taslağa ayrıldığı öğrenildi. Öcalan, taslağın hükümet ve KCK'ya aktarıldıktan sonra kamuoyuna açıklanıp tartışılmasını istedi. Öcalan görüşmede heyete, daha çok hükümete aktarılmasına yönelik mesajlar verdi. Öcalan, hükümetin yasal zemine ilişkin adımlar atması gerektiğini belirtirken, "1 Eylül 2013'te çözüme yönelik dört maddeden oluşan yasal düzenleme önermiştim. Ancak bunların uygulanmadığını gördük. Hükümet bunun aksine 11 saatlik MGK toplantıları yaparak, bu kararları onayladı ve savaş tezkereleri kabul edildi. Kobani bu planları bozunca yeniden sürece döndüler. Hükümeti ciddiyete davet edin. Çözümden yanalarsa biz buradayız" dedi. Öcalan, çözüm sürecini yasal zemine oturtan kanunun ete kemiğe bürünmesi durumunda kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin adımların atılabileceğini söyledi. Öcalan ayrıca heyete, hükümetin 1 Eylül 2013'te atması gereken adımlar arasında seçim ve siyasi partiler kanunu, TMK, CMK, hasta tutsaklar ve içerdeki tutuklu hükümlülerin serbest kalmasını sağlayacak düzenlemelerin olduğunu da hatırlattı. Öcalan'ın hazırladığı taslağın hükümet ve KCK yetkililerine sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması konusunda İmralı'da yapılan görüşmelerde mutabakata varıldığı öğrenildi.



Hükümetten henüz yanıt yok



Öcalan ile heyetin yaptığı görüşmenin ardından HDP heyeti basına yansıtmadan pazar günü hükümet ile görüştü. Görüşmede taslak, Öcalan’ın isteği doğrultusunda Erdoğan ve Davutoğlu'na sunulmak üzere hükümet heyetine verildi. Hükümet ise, taslağa ilişkin henüz yanıt vermedi.



Kandil'e sunuldu



HDP, diğer taraftan kendi arasında toplanarak, süreçte yaşanan yeni duruma ilişkin değerlendirme yaptı. HDP heyeti, vekilleri de bilgilendirmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan yeniden randevu talebinde bulundu. Talep doğrultusunda görüşmenin bugün yapılması bekleniyor. Hükümet ile HDP arasında önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmede hükümet, taslağa ilişkin net tavrını heyete iletecek. HDP heyetinin Öcalan ile yaptığı görüşme tutanak haline getirilerek HDP yetkililerince Kandil'e götürüldü. Kandil’de KCK yetkilileri, Öcalan’ın hazırladığı taslak ve heyetin yolladığı görüşme tutanaklarını okuyarak tavrını belirleyecek. Heyet, hükümet yetkilileri ile görüşmesinden aldığı yanıtla birlikte Kandil'e giderek KCK yetkilileri ile görüşecek.



Taslağın tamamı açıklanacak



Kandil’de yapılacak görüşmelerin ardından heyet, yeniden Türkiye’ye dönerek taslağın geri kalan bölümlerini açıklayacak. Taslağın açıklanmasının ardından ise heyet, yeniden İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşecek. Tarafların taslağa olumlu yaklaşması durumunda Öcalan, heyet aracılığı ile müzakere sürecinin başladığını duyuracak. Öcalan'ın bu görüşmede silahlı mücadelenin geçmişine vurgu yapıp, artık demokratik siyasetin önünün açılması gerektiğini, bu kapsamda adımların atılacağı yönünde mesaj vermesi bekleniyor.



FİDAN'LA GÖRÜŞECEKLER



Öcalan'ın çözüme ilişkin taslak metnini hükümete aktaran HDP heyeti, Kandil'e gitmeden önce cuma günü son görüşmesini MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yapacak. Fidan ile heyet arasında çözüm sürecinin bundan sonraki aşamaları, Öcalan'ın çözüme ilişkin projesi kapsamlı olarak tartışılacak. Fidan ile yapılan görüşme büyük önem taşıyor. Heyet, sürecin gidişatı konusunuda Öcalan'ın ortaya koyduğu taslaga ilişkin Fidan'ın görüşlerini, daha sonra Kandil ile paylaşacak. Bu görüşmede Fidan'ın HDP heyeti aracılığıyla Kandil'e ileteceği mesaj sürecin gidişatı açısından büyük önem arzediyor. Bu kapsamda heyet Öcalan ile yaptığı görüşmeyi Fidan ile enine boyuna tartışacağı öğrenildi.