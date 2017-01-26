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26 Ocak 2017 Perşembe 13:21

O Yasa Tasarısı Meclis Komitesinde Onaylandı

O Yasa Tasarısı Meclis Komitesinde Onaylandı
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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Değişiklik Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite bugün 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.  

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gelir ve Vergi Dairesi’nden yetkililer yanında UBP Milletvekili Komite Başkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Birikim Özgür ve DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

Komite gündeminde bulunan, “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Değişiklik Yasa Tasarısı” ve “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı”nı ele alarak görüştü.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi,  “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onayladı .

“Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da görüşen Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.


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