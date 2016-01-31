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O Ses Türkiye’de Finale Doğru

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “O Ses Türkiye” için canlı oylamaya hazır!

O Ses Türkiye’de Finale Doğru

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “O Ses Türkiye” için canlı oylamaya hazır!

31 Ocak 2016 Pazar 12:36
O Ses Türkiye’de Finale Doğru
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 O Ses Türkiye’de Finale Doğru

Kuzey Kıbrıs’ın da yoğun ilgiyle izlediği “O Ses Türkiye” yarışmasında 3 gece boyunca “canlı yayında oylama” heyecanı yaşanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat akşamları oylamaya katılarak finalde favori isimlerine destek verecek.

Türkan Kürşad: “Kıbrıs’taki tüm sevenlerimin desteği beni ayrıca mutlu ediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Dilerim ki yarışmayı kazanırım ve bu sevincimi hep birlikte paylaşırız.

Ülkemizde de yoğun ilgiyle izlenen ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında 3 gece boyunca canlı yayında oylama heyecanı yaşanacak, gözler finallerde olacak. Kuzey Kıbrıs’tan katılan yarışmacımız Türkan Kürşad’ın da başarılı performansı ile dikkat çektiği yarışmada; 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat akşamları yer alacak oylamaya Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler de yine SMS gönderebilecek. Başarılı performansı ile jürinin dikkatini çeken Türkan Kürşad,  tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı.

Şimdi oylama zamanı
TV 8’de yayınlanan ve beğeniyle izlenen yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler bu yıl da SMS (kısa mesaj) ile oy göndererek, beğendikleri isimlere destek olacak.
Kuzey Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Türkan Kürşad’ın başarılı performansları ile öne çıktığı “O Ses Türkiye”de finale doğru ilerlenirken, yarışmaya adamızdan da oy kullanılabilecek.

Binlerce kişinin yarışarak ilerlediği ve eleme usulü yapılan yarışmada çapraz eşleşmeler gerçekleşti. Bu eşleşmelerde de yarışmaya devam etmeye hak kazanan Türkan Kürşad için herkes merakla final sürecindeki performansını bekliyor.

Gökhan ve Hakan’ın takımında yarışan Türkan Kürşad Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve halkımızın desteğinden mutlu olacağını belirtti.

Türkan Kürşad şöyle devam etti: “Binlerce yarışmacı arasından finallere kadar gelmek ailemi de beni de çok mutlu etti. Burada çok güzel deneyimler elde ettim. SMS oylama sürecine giriyoruz ve çok heyecanlıyım. Herkes beğendiği sese, yarışmacıya oy vererek seçtiği ismi üst turlara taşıyacak. Kıbrıs’taki tüm sevenlerimin desteği beni ayrıca mutlu ediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Dilerim ki yarışmayı kazanırım ve bu sevincimi hep birlikte paylaşırız. Tüm halkımıza buradan selamlarımı, sevgi ve saygılarımı sunarım.

1890’a SMS ile oylama
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “O Ses Türkiye” izleyicilerinin, favori yarışmacılarına destek için 1890 kısa numarasına SMS gönderebileceği belirtildi.

“Oy vermek istediğiniz yarışmacının adını yazarak 1890 kısa numarasına SMS göndermek yeterli olacaktır. Örneğin Türkan Kürşad’ı desteklemek istiyorsanız Türkan yazıp 1890’a SMS göndermeniz gerekmektedir” denilen açıklamada, faturalı veya faturasız hattı olan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin destekledikleri yarışmacıya oy gönderimi yapabileceği söylendi.

“O Ses Türkiye” yarışmasına Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler de Türkiye’deki izleyiciler ile aynı anda oy gönderebiliyor.

Yarışmada canlı yayın oylaması 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat akşamları yapılacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell, her oy gönderimi için SMS ücretinin 11 SMS, yani 2.61 TL, 48.29 kontör olduğunu açıkladı.





Son Güncelleme: 31.01.2016 12:36
Anahtar Kelimeler:
‘O Ses Türkiye’de Finale Doğru
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semra rusidova 2016-01-31 21:25:40

azis ben yaziyorumm zize

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