O İŞ KAZASI UMUTLARI BİTİRDİ



Başar İkiserdar’ın, 2013 yılında yaşadığı iş kazası sonrasında hayatı kabusa döndü. Uzun süren tedavilerin ardından, sakat kalan Başar İkiserdar’ın psikolojisi de bozuldu. Agresif, sinirli bir hale gelen İkiserdar, eşiyle olan ilişkilerini de kontrol edemedi, evde sürekli hale gelen tartışmaların ardından bir çocukları olan İkiserdar çifti çareyi boşanmakta buldu.Başar 2013 yılı Kasım ayının 8’inde geçirdiği kazayı Star Kıbrıs’a anlatırken hala o günlerin tesiri altındaydı.“O gün hafta sonuydu yani 8 Kasım 2013 Cuma günü, Girne Belediyesi park ve bahçeler bölümü çalışanı olarak çarşı içinde ağaçların budama işini yapıyordum. Daha önce de birkaç kere söylememe rağmen, kullandığımız merdivenin güvenliği sağlanmamıştı, bir kanca tutuyordu merdiveni. Hatta bu sebepten bir süre işi de bırakmıştım.” Başar İkiserdar, tam merdivenin üzerine çıktığında, kancadan kurtulan merdivenin aşağıya doğru indiğini ve bacağını adeta kestiğini, acıyla kıvrandığını ve o anda orada tesadüfen bulunan Türkiye’den tatile gelmiş doktor bir karı kocanın müdahalesiyle hayatta kaldığını söyledi.Gözünü hastanede açan Başar İkiserdar’ı bundan sonra daha da kötü günler bekliyordu. Bir dizi ameliyat geçiren İkiserdar’ın bacağı yerine dikilmiş ancak eskisi gibi koşup zıplayamadığı için sakat kalmıştı. Başar İkiserdar’ın yaşadığı tüm bu olumsuzluklar ve çalıştığı belediyenin kendisine verdiği sözlerini yerine getirmemesi, maddi zorluklar talihsiz adamın psikolojisini bozmuştu. Evli mutlu bir yuvası olan çiftin bir de çocukları vardı. Ancak yaşanılanlar Başar İkiserdar’ın ruh sağlığını etkilemiş, eski Başar gitmiş yerine huysuz, agresif, sinirli bir başar gelmişti. Eşi Emel hanım, artık bu duruma daha fazla tahammül edemeyeceğini, küçük çocuklarının her gün yaşanılan tartışma ve kavgaların içerisinde sağlıklı büyüyemeyeceği düşüncesiyle, birlikte aldıkları boşanma işlemini hayata geçirdi ve ayrıldılar.Başar İkiserdar halen Girne Belediyesi’nde, bu kez otopark bölümünde çalışıyor, kendisine tazminat konusunda söz verilmesine rağmen hala bu sözlerin yerine getirilmediğine değinen talihsiz adam, Girne Belediyesi ve başkanına bir kez daha çağrıda bulunuyor, “Ben bu kazayı belediye görevlisi olarak yaptım ve sakat kaldım, bana verdiğiniz sözleri yerine getirin.”Star Kıbrıs