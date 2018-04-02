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O artık 18!

Genç popçu Aleyna Tilki, 18’inci yaşını Bostancı’da görsel bir şölene imza attığı konserle kutladı.

O artık 18!

Genç popçu Aleyna Tilki, 18’inci yaşını Bostancı’da görsel bir şölene imza attığı konserle kutladı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:48
O artık 18!
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Reşit olmadığı için sahneye çıkmasıyla polemik konusu olan Aleyna Tilki, 18’inci doğum günü için Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Sahnede adeta fırtınalar estiren Tilki’ye, sekiz dansçı eşlik etti. Öte yandan konsere bilet alanlar, alanın yanındaki lunaparktaki eğlenceden ücretsiz faydalandı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki, “Bu yıl birkaç projem var ama karşıma üniversite çıktı. Şu an ikilemdeyim. Ya okulun en iyi öğrencisi olacağım ya da sahnede en iyi olacağım” açıklamasını yaptı. 

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Tilki, kendi bestesi ‘Kukla’yı ilk kez okudu. İkinci yarıda sahneye özel kurulan bir sistemle uçarak gelen şarkıcı, Karadeniz ve Anadolu türküleriyle de sevenlerini şaşırttı. Farklı repertuvarıyla izleyicilerinden tam not alan Tilki, aylar öncesinden hazırlanmaya başladığı konseri için Amerika’ya giderek eğitim almıştı.

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ALEYNA TİLKİO Artık 18!
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