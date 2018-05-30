Nurel halka açık kokteyl düzenledi

“ALSANCAK, ÖNÜMÜZDEKİ DÖRT YIL İÇERİSİNDE ÜLKEMİZİN EN İYİ HİZMET VEREN VE EN ÇOK GELİŞEN BELDESİ OLACAK”

Alsancak Bağımsız Belediye Başkan adayı Redif Nurel, dün akşam halka açık kokteyl düzenleyerek neden aday olduğunu anlattı; Alsancak’ın önümüzdeki dört yılda ülkenin en iyi hizmet veren ve gelişen beldesi olacağını söyledi.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Nurel konuşmasında, Alsancak’ın kaderini beceriksiz bir yönetime bırakmamak için aday olduğunu ifade etti.

“Bana göre Alsancak, en iyi yönetime sahip olmalı. İşte bu nedenle aday oldum” diyen Redif Nurel, vizyon sahibi birinin imkânsızlıkların üzerine yürüyüp imkânsızın olmadığına inanması gerektiğini, Alsancak’ın önümüzdeki dört yıl içinde ülkenin en iyi hizmet veren ve en çok gelişen beldesi olacağını belirtti.

“Yeter ki siz beni bu göreve layık görün, 24 Haziran’dan sonra siz vur deyin ben devireyim, siz yürü deyin ben koşturayım, siz savaş deyin ben Alsancak uğrunda öleyim, çünkü benim gözümde Alsancak için ve sizler için imkânsız diye bir şey yoktur” diyen Nurel, yönetim anlayışında “ben” değil “biz” olduğunu ifade etti.



“Kendisi için başarısızlığın söz konusu olmadığını, bugüne kadar gerek iş hayatında, gerek sivil toplum örgütlerinde, gerekse canı kadar sevdiği spor kulübünde yaptıklarının ortada olduğunu” dile getiren Nurel, “24 Haziran’dan sonrada sizlerin güveni ve desteği ile ‘başarı’ kelimesi gerçek değerini bulacaktır” ifadesini kullandı.Nurel, halkın desteğiyle 24 Haziran’dan sonra Alsan Belediyesi’nin yönetiminde, sevgi, kardeşlik ve birlikteliğin hâkim olacağını belirterek daha iyi, daha şeffaf, daha adil, daha büyük projelere imza atacak vizyona sahip bir belediye başkanı tarafından yönetilerek 2020’li yıllara emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.Turizm bölgesi olduğu halde yönetim bozuklukları ve beceriksizlikler nedeniyle bunun iyi değerlendirilemediği görüşünü ifade eden Nurel, üretilenlerin tümünün satışı için gerekli anlaşmaları sağlayacak formülü bulduğunu, bunları günü geldiğinde açıklayacağını kaydetti.Nurel, “Buradan Redif Nurel sözü veriyorum, benim yönetimimde Alsancak potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek kalkınacak ve refah seviyesi en üst seviyelere çıkaracak” diye konuştu.