Nuh’un Gemisi’nde yeni iddia

Daily Mail’de yer alan habere göre bazı bilim insanları ve uzmanlar, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda olduğunu iddia etti. İngiliz basınındaki haberlerde, Ağrı’da Nuh’un Gemisi ile ilgili düzenlenen bir panele katılanların görüşlerine yer verildi.

Geoscience Research Institute’tan Profesör Raul Esperante, “Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda olduğuna yönelik ciddi kanıtlar var” dedi. California’da çalışan Profesör Raul Esperante, “Buraya gelme sebebim dağda geçmiş zamanlarda yaşanan felaketin izlerini ve kanıtlarını bulmak” dedi.

Daily Express’e konuşan Profesör Esperante, ciddi bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğini ifade ederken, “Araştırmamın sonuçları bir kitapta yer alacak fakat henüz sonucun detaylarını söylemek için erken” yorumunu yaptı. Öte yandan Oxford Üniveristesi’nde antik tarih konusunda uzmanlaşan eğitim görevlisi Nicholas Purcell, Daily Mail’e konuştu.

OXFORD: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Purcell, bu tartışmanın “Sıradan bir saçmalık” olduğunu söylerken, “Eğer milattan önce 2800’de yaşanan fırtına sonrasında su seviyesi 3700 metre yüksekliğe çıktıysa Mısır ve Mezopotamya’daki karmaşık topluluklar nasıl hayatta kalabildi” ifadesini kullandı.