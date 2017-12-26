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Nuh’un Gemisi’nde yeni iddia

Bilim insanları ve teologların zaman zaman gündeme getirdiği, "Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda tartışması yine alevlendi. Ağrı'da yakın zamanda konuyla ilgili düzenlenen bir sempozyuma katılan uzman ve profesörler, "Yeni kanıtlar bulduk" açıklamasını yaptı.

Nuh’un Gemisi’nde yeni iddia

Bilim insanları ve teologların zaman zaman gündeme getirdiği, "Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda tartışması yine alevlendi. Ağrı'da yakın zamanda konuyla ilgili düzenlenen bir sempozyuma katılan uzman ve profesörler, "Yeni kanıtlar bulduk" açıklamasını yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 23:28
Nuh’un Gemisi’nde yeni iddia
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Daily Mail’de yer alan habere göre bazı bilim insanları ve uzmanlar, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda olduğunu iddia etti. İngiliz basınındaki haberlerde, Ağrı’da Nuh’un Gemisi ile ilgili düzenlenen bir panele katılanların görüşlerine yer verildi.

Geoscience Research Institute’tan Profesör Raul Esperante, “Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda olduğuna yönelik ciddi kanıtlar var” dedi. California’da çalışan Profesör Raul Esperante, “Buraya gelme sebebim dağda geçmiş zamanlarda yaşanan felaketin izlerini ve kanıtlarını bulmak” dedi.

Daily Express’e konuşan Profesör Esperante, ciddi bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğini ifade ederken, “Araştırmamın sonuçları bir kitapta yer alacak fakat henüz sonucun detaylarını söylemek için erken” yorumunu yaptı. Öte yandan Oxford Üniveristesi’nde antik tarih konusunda uzmanlaşan eğitim görevlisi Nicholas Purcell, Daily Mail’e konuştu.

OXFORD: GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Purcell, bu tartışmanın “Sıradan bir saçmalık” olduğunu söylerken, “Eğer milattan önce 2800’de yaşanan fırtına sonrasında su seviyesi 3700 metre yüksekliğe çıktıysa Mısır ve Mezopotamya’daki karmaşık topluluklar nasıl hayatta kalabildi” ifadesini kullandı.

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