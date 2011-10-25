Novartis 2 bin kişiyi işten çıkaracak

İsviçreli ilaç üreticisi Novartis, ülkesinde ve ABD’de yıllık 200 milyon doların üzerinde tasarruf yapmak amacıyla, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket, artan ilaç fiyatları ve diğer para birimleri karşısında güçlenen frank yüzünden, bilançosunu sağlamlaştırmak adına böyle bir hamle yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Önümüzdeki beş yıl içinde alınacak tasarruf önlemlerinin içinde biri İsviçre diğeri de İtalya’da olmak üzere iki üretim tesisinin kapatılması da var.

Şirket, tasarruf planı kapsamında İsviçre ve ABD’deki araştırma birimlerini iş gücünün daha ucuz olduğu ülkelere taşıyacağını belirtti. Novartis, dördüncü çeyrekte yeniden toparlanma maliyetinin 300 milyon doların üzerinde olacağının da altını çizdi.