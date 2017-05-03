Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı

İskandinav ülkelerinden Norveç'in orta kesiminde bir tarlada 3 bin yıllık kesici ve delici alet parçaları bulundu.

Ankara, 3 Mayıs 17 : İskandinav ülkelerinden Norveç'in orta kesiminde bir tarlada 3 bin yıllık kesici ve delici alet parçaları bulundu.

Science Daily'nin haberine göre, Trondheim kentine bağlı Hegra köyünde hobi amaçlı metal detektörlerle araştırma yapan Joakim ve Jörgen Korstad adlı iki kardeş, ocak ayında bir tarlada kalıntılara rastladı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) Müzesi ve Nord-Tröndelag Bölge Konseyinden arkeologlar, bölgede ortaya çıkarılan kalıntılar arasında Bronz Çağı'na ait (M.Ö. 1100-500) çok sayıda balta ve mızrak başları ile döküm kalıbının bulunduğunu açıkladı.

NTNU Arkeoloji ve Kültürel Tarih Bölümünden Arkeolog Merete Moe Henriksen, "Bulduğumuz 24 balta, bu keşfin en özel parçaları. Norveç'te daha önce tek bir gömüden bu kadar çok balta çıkmamıştı. İskandinav bölgelerinde bu baltalara nadir rastlanıyor." dedi.

Baltaların ve diğer aletlerin gömülme nedenine dair bir şey söylemek için henüz erken olduğunu vurgulayan Henriksen, "Metalin şeklini değiştirmesi için geçici olarak gömülmüş olabilir. Demir Çağı'nın sonunda bu tür uygulamalar vardı." ifadelerini kullandı.

(AA/ÖZ/HA)