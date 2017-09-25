“Nor & Betmez” Oyunuyla Turne

Buna göre, oyun 2 Ekim’de Sütlüce Güneş Spor Kulübü’nde; 6 Ekim’de Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde; 13 Ekim’de Yenierenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda ve 19 Ekim’de Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

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