“Nor & Betmez” Oyunu KHYD Yararına Sahnelendi

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ekibinin “Nor & Betmez” oyunu Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, oyunu tiyatro sanatçısı İzel Seylani yazıp yönetti.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in de katılarak destek verdiği oyunun sahnelenmesinin ardından, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve İlke Edip birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, tiyatro ekibine teşekkür plaketi takdim etti.