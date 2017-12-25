Noel'i denize girerek kutladılar

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan İngilizler, Noel'i giydikleri renkli kostümlerle denize girerek kutladı.

Hz. İsa'nın doğum günü olduğu inancıyla Katolik ve Protestan Hıristiyanlar tarafından 24 Aralık'ta kutlanan Christmas Kuzey Kıbrıs’ta renkli geçti

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan İngilizler Acapulco Otel’in plajında toplanarak noel temalı kostümlerle denize girdi.

Kostümleriyle birlikte denizin tadını çıkaran İngilizler yaklaşık 20 dakika denizde yüzdükten sonra yine alkışlarla kıyıya çıktı





Olumsuz hava şartları nedeniyle ülkelerinde yapamadıkları bir geleneği Kuzey Kıbrıs’ta sürdürerek güzel havanın tadını çıkaran İngilizler, Noel denince akla kar gelmesine karşın Kuzey Kıbrıs’ta denize girerek, bu özel günü kutladıklarını söylediler

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