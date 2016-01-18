“Noel Baba Barış Köyü”nün Ağustos’ta Hizmete Girmesi Planlanıyor

Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, “Noel Baba Barış Köyü”nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ağustos ayında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Karabulut yaptığı yazılı açıklamada, Tatlısu bölgesinde kurulması düşünülen köyün inşaatının bu ay sonu başlamasının hedeflendiğini belirtti.

“Noel Baba Barış Köyü”nün Mart ayında ilk kez MITT Moskova Turizm Fuarı’na katılarak KKTC’nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyen Karabulut, “Noel Baba Barış Köyü’nde de temsil edilen Rusya’nın aynı zamanda köyün çoğunluklu ziyaretçileri arasında yer alması beklenmektedir” dedi.

41 ülkenin katılımı ile hazırlıkları tamamlanan “Noel Baba Barış Köyü”nün KKTC’de açılması kararının, 25 Aralık 2015 tarihinde konseyin 79 ülkede bulunan temsilciliklerine ilan edildiğini anımsatan Karabulut, proje konusunda ilgili bakanlıklarla yazışmalara hız verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“HALKA AÇIK BİR PROJE…”

“Halka açık bir proje olarak planlanan Noel Baba Barış Köyü’nün ev sahibi konumundaki ülkesi KKTC’nin, gerekli koşulları en iyi şekilde sağlayacağını biliyoruz. Noel Baba Barış Köyü’nde inşa edilecek olan bir ve iki katlı prefabrik yapılar ile Tatlısu’daki makilik (alçak orman) alan da doğal açıdan değer kazanacaktır.

KKTC’DE TURİST SAYISI % 150 ARTACAK

KKTC’de farklı siyasi partilerin destek verdiği Noel Baba Barış Köyü tamamlandığında, 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanırken, 100’lerce tedarikçinin ürettiği malın tüketimi olacaktır.

Yatak arzı ile de KKTC’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılatı’nı artıracak, dış ticaret açığını karşılayacak ve adaya gelen turist sayısını % 150 artıracak (KKTC Turizm Bakanlığı’nın 2015 Ocak – Kasım ayları toplam konaklayan 822.374 kişi arasındaki 223.562 yabancı payı dikkate alınmıştır) olan Noel Baba Barış Köyü projesi kapsamında 40 ülkenin temsilcilik açacağı, milyarlarca dolar değerinde tanıtım değeri kazandırılacağı açıklandı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olan Noel Baba Barış Köyü’nde elde edilen gelirin çoğunluğu ile çocuklara yönelik rehabilitasyon, okul, yurt ve benzer yerler inşa edilecek ve inşa edilecek bu yapılar ise adımız geçmeden o ülkeye veya kurumlara bağışlanacak.

NOEL BABA BARIŞ KÖYÜ MART’TA MOSKOVA TURİZM FUARI’NDA…

2016 yılında açılması hedeflenen Noel Baba Barış Köyü ilk kez, Mart’ta MITT Moskova Turizm Fuarı’na katılarak KKTC’nin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Noel Baba Barış Köyü’nde de temsil edilen Rusya’nın aynı zamanda köyün çoğunluklu ziyaretçileri arasında yer alması beklenmektedir.”















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