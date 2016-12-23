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23 Aralık 2016 Cuma 14:13

Noel Baba Barış Köyü…

Noel Baba Barış Köyü…
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KARABULUT: “NOEL BABA BARIŞ KÖYÜ DÜNYADAKİ ÇEVRE DEĞERLERİ GÖZETİLEREK HAZIRLANMIŞ ÖRNEK BİR PROJE”

Noel Baba Barış Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, Noel Baba Barış Köyü’nün dünyadaki çevre değerleri gözetilerek hazırlanmış örnek bir proje olduğunu kaydetti.

Karabulut, projede, yeşil enerji, yüzde 100 geri dönüşümlü biyolojik arıtma, karbon salınımını önleme, betonsuz yapılaşma, 7 metreyi geçmeyen 1 ve 2 katlı binalar, sağlıklı yaşamanın gereği asgari GDO’suz tüketim  ve  905.297 m2 peyzaj alan ile çevre duyarlılığının en üst düzeyde gözetildiğini belirtti.

“Kamuoyunun çevre duyarlılığını siyasete alet eden kişiler tarafından Noel Baba Barış Köyü aleyhinde yapılan açıklamaların hiçbirisi doğru değildir” diyen Karabulut yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca KKTC Anayasasında da diğer anayasalarda olduğu gibi bir kamu yararı vardır. Noel Baba Barış Köyü de sosyal sorumluluk projesi olduğu için kamu yararı vardır. Dünyada insanların, kültürlerin bir arada barış içinde yaşamasına yönelik örnek bir projedir.  İlgili arazi, KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü’nün yetkisi ve yasal mevzuatı sınırları içinde kiralanmıştır. Şu an için proje ile ilgili herhangi bir yapılaşma da bulunmamaktadır.”

Karabulut şöyle devam etti:

“KKTC Anayasasında ‘Kent ve ülke planlaması veya herhangi bir malvarlığının kamu yararı için geliştirilmesi ve faydalı kılınması’ konusunda  yasal düzenleme yapılacağı belirtilmektedir.
Yine kamu yararının açık toplumlarda, sosyal sorumluluk projeleri ile desteklendiği ve vazgeçilmez olduğu da bilinmektedir.
Asıl anayasal suç, ülke menfaati ve kamu yararı olan konular hakkında doğru olmayan açıklamalar ile kamu yararı yaratmaktır.  Yine konuyla ilgili arazinin yüzde40 satın alınarak yapılacak olup, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması beklenmektedir.  Onun içindir ki çevre duyarlığı adı altında yapılan tüm açıklamaları siyasi olarak değerlendiriyoruz.”

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