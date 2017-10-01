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01 Ekim 2017 Pazar 08:13

Nöbeti Devrederken 2,7 Metreden Düştü!

Topuz'un Durumu Ciddi

Nöbeti Devrederken 2,7 Metreden Düştü!
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Mağusa Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kapalı Maraş Emniyet Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Topuz, nöbet kulübesinin merdivenlerinde dengesini kaybederek, 2.70 metre yükseklikten beton zemine düştü, ağır yaralandı. İlk önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Topuz, ailesinin isteği üzerine Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren YDÜ Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen, Ali Topuz’un omuriliğinde kırık olduğunu belirterek, durumumu ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Aile YENİDÜZEN’e konuştu

Polis memuru Ali Topuz dün YDÜ Hastanesi’nde 5 saate yakın süre ameliyat geçirdi. Aile yakınları dün gün boyunca hastanede riskli geçen ameliyatı bekledi. Ali Topuz’un eşi Asiye Topuz’un zaman zaman gözlerinin dolduğu görülürken, çaresizce ameliyatın bitmesini bekledi.

YENİDÜZEN’e konuşan aile yakınları Kapalı Maraş’a giremedikleri için Ali Topuz’un nasıl bir yerden aşağı düştüğünü bilmediklerini, vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Asiye Topuz: “Uzun bir tedavi süreci istiyormuş

”Evli ve iki kız babası olan Ali Topuz’un eşi Asiye Topuz, eşinin 24 yıllık polis olduğunu, evde uyuduğu vakit eşinin yaralandığı haberini kayınbiraderinden öğrendiğin söyledi. Zor bir akşam geçirdiklerini aktaran Asiye Topuz, doktor aldığı bilgiye göre eşinin birçok kemiğinde kırık ve karaciğerinde kanama olduğunu söyledi. Doktorların uzun bir tedavi süreci gerektiğini de söyleyen Asiye Topuz, bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden maddi manevi her türlü desteği beklediklerini ifade etti.

Burhan Topuz: “Omurilik ve kafatasında kırılmalar olduğu söylendi

”Ali Topuz’un abisi Burhan Topuz da saat 5:00 sıralarında kardeşinin haberini aldığını, haberi alır almaz kardeşinin karısına haber verdiğini belirterek, kardeşinin durumunun ciddi olması nedeniyle YDÜ Hastanesi’ne kaldırdıklarını aktardı. Topuz, “Doktor kardeşimin omuriliğinde ve kafatasında kırılmalar meydana geldiğini, belden aşağısının tutmama ihtimali olduğunu ve  zor bir süreç olacağını söyledi” dedi.

Kaynak: Yenidüzen
 
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